Lograron rescatar al conductor: Camión se hunde en las aguas del fiordo Mitchell mientras desembarcaba en Puerto Yungay

08 nov. 2026 - 20:14 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) informó que un camión que se encontraba embarcado en la ruta del fiordo Mitchell, en la región de Aysén, se hundió en las aguas tras caer de la barcaza en la localidad de Puerto Yungay.

Camión se hunde en las aguas del fiordo Mitchell

"Por razones que se investigan, un camión embarcado en la ruta de Fiordo Mitchell cayó a las aguas en el transcurso de las faenas de desembarque en Puerto Yungay", explicó el MTT en un comunicado público.

"Afortunadamente, no existen pérdidas humanas, ya que la tripulación logró rescatar al conductor del vehículo y prestarle los primeros auxilios", agregaron al descartar víctimas fatales en el accidente.

Tras esto, se informó que "al lugar se está trasladando la Armada y Delegación Provincial de Capitán Prat para monitorear la situación en terreno".

"Como MTT nos ocuparemos de restablecer la conectividad a la brevedad posible, dependiendo de lo que determine la Armada. Además, se realizará una investigación para determinar las responsabilidades y tomar las acciones pertinentes", cerró el ministerio.

Videos muestran momento del accidente

En varios registros a los que accedió Meganoticias se puede ver el momento en el que el camión está desembarcando y cae por la rampa hacia las aguas del fiordo Mitchell.

En algunos de estos videos se puede escuchar la desesperación de las personas que estaban en el lugar, quienes expresaban su preocupación por el conductor del camión, quien posteriormente pudo ser rescatado.

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