Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuánto pueden recibir los trabajadores?
Con el fin de potenciar la incorporación, permanencia o reinserción laboral de jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad (considerados como grupos prioritarios con baja participación laboral), se creó el Subsidio Unificado al Empleo.
Este subsidio no solo está dirigido a las y los trabajadores, sino también a los empleadores.
Es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y contempla el Bono Trabajo a la Mujer (BTM), el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes, fusión que comenzó a regir en octubre.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto pueden recibir los trabajadores?
El monto del subsidio dependerá del salario del trabajador; sin embargo, para los empleadores no será el mismo monto.
Hay que tener en cuenta que los montos son estimados y que, a menor ingreso, mayor monto, y a mayor ingreso, menor monto.
- Rentas de hasta $661.250: el aporte puede alcanzar el 10% de la renta bruta mensual.
- Rentas superiores a $661.250 y hasta $1.190.250: el monto disminuye gradualmente a medida que aumenta el ingreso.
- Rentas superiores a $1.190.250: no corresponde recibir el beneficio.
Y en cuanto a los empleadores, estos podrán recibir hasta $132.250 por el Subsidio Unificado al Empleo.
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