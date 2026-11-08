Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuánto pueden recibir los trabajadores?

08 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Con el fin de potenciar la incorporación, permanencia o reinserción laboral de jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad (considerados como grupos prioritarios con baja participación laboral), se creó el Subsidio Unificado al Empleo.

Este subsidio no solo está dirigido a las y los trabajadores, sino también a los empleadores.

Es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y contempla el Bono Trabajo a la Mujer (BTM), el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes, fusión que comenzó a regir en octubre.

¿Cuánto pueden recibir los trabajadores?

El monto del subsidio dependerá del salario del trabajador; sin embargo, para los empleadores no será el mismo monto.

Hay que tener en cuenta que los montos son estimados y que, a menor ingreso, mayor monto, y a mayor ingreso, menor monto.

Rentas de hasta $661.250: el aporte puede alcanzar el 10% de la renta bruta mensual.

el aporte puede alcanzar el 10% de la renta bruta mensual. Rentas superiores a $661.250 y hasta $1.190.250: el monto disminuye gradualmente a medida que aumenta el ingreso.

el monto disminuye gradualmente a medida que aumenta el ingreso. Rentas superiores a $1.190.250: no corresponde recibir el beneficio.

Y en cuanto a los empleadores, estos podrán recibir hasta $132.250 por el Subsidio Unificado al Empleo.

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