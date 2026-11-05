Bill Gates estuvo en Chile: El motivo de su visita y el recorrido que realizó por una histórica mina del norte

05 nov. 2026 - 08:31 hrs.

El empresario estadounidense Bill Gates, cofundador de Microsoft, estuvo en Chile y realizó una inesperada visita a la mina subterránea de Chuquicamata, una de las operaciones más emblemáticas de la minería nacional, perteneciente a la estatal Codelco.

De acuerdo con Diario Financiero, que cita a fuentes cercanas a la compañía, el multimillonario habría llegado al país en el marco de un viaje de vacaciones, que tendría entre sus destinos a San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta.

El empresario habría arribado a Chile a bordo de un avión privado. Durante su estadía en el norte, manifestó su interés por conocer las instalaciones de Chuquicamata, por lo que solicitó realizar un recorrido por la operación minera.

La visita se habría desarrollado bajo estricta reserva y sin presencia de prensa, a petición del propio Gates, quien habría solicitado absoluta discreción durante su paso por las instalaciones de la minera estatal.

El vínculo de Bill Gates con la industria minera

Aunque es conocido mundialmente por su trayectoria en el sector tecnológico, Gates también mantiene vínculos con la industria minera a través de sus inversiones.

El empresario figura entre los inversionistas de Breakthrough Energy Ventures, fondo que participa en KoBold Metals, una compañía estadounidense que utiliza inteligencia artificial para explorar yacimientos de minerales como cobre, litio y níquel.

Uno de los principales proyectos de KoBold Metals es Mingomba, en Zambia. En abril de 2026, la compañía anunció el inicio formal de las obras de construcción de los piques de una futura mina de cobre, iniciativa que contempla una inversión estimada superior a los US$2.000 millones y una producción proyectada de unas 300 mil toneladas anuales del metal.

La visita de Gates a Chuquicamata no sería su primer viaje a Chile. En febrero de 2010, el empresario llegó junto a su familia a Punta Arenas para viajar a la Antártica, según consignó entonces La Prensa Austral.

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