Diputada Parisi respalda castración química para abusadores sexuales de menores: "Ya no basta con tener presos a los violadores"

05 nov. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Zandra Parisi (PDG) respaldó y firmó el proyecto de ley que propone establecer la castración química voluntaria como requisito para que condenados por delitos sexuales contra menores puedan acceder a determinados beneficios penitenciarios.

La parlamentaria sostuvo que la iniciativa busca aumentar las exigencias para los agresores y reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, sin reducir las condenas impuestas.

Las razones tras el respaldo de la iniciativa

Al respecto, Parisi fundamentó que “hoy ya no basta con tener presos a los violadores y abusadores sexuales de menores de edad. Las víctimas, sus familias y la ciudadanía esperan mucho más del Estado. Esperan justicia, protección y, sobre todo, garantías de que estos delitos no vuelvan a repetirse”.

La iniciativa denominada “¡Con las infancias no!” fue ingresada por la diputada y parlamentarios de distintos sectores, entre ellos Héctor Ulloa (IND-PPD), Jaime Mulet (FREVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC).

Aumento de penas y mayores restricciones penitenciarias

El proyecto contempla presidio perpetuo para el delito de violación, un aumento de penas para delitos sexuales contra menores y mayores restricciones para acceder a beneficios penitenciarios.

“No podemos seguir permitiendo que quienes han destruido la infancia de un niño puedan acceder a beneficios penitenciarios sin exigencias verdaderamente rigurosas”, afirmó la diputada.

El alcance de la castración química voluntaria

En particular, el proyecto establece la castración química voluntaria como requisito para acceder a libertad condicional, permisos de salida e indulto particular. El tratamiento no permitiría rebajar la condena ni sería considerado una circunstancia atenuante, mientras que su abandono implicaría la pérdida del beneficio obtenido.

La parlamentaria enfatizó que con la propuesta “no estamos hablando de reducir condenas ni tampoco de premiar a los delincuentes. Estamos hablando de aumentar las exigencias y poner la seguridad de nuestros niños por encima de cualquier beneficio”.

Exigencia de controles estrictos y foco en las víctimas

Igualmente, Parisi advirtió que “ningún tratamiento garantiza, por sí solo, que un agresor no vuelva a delinquir. Por eso necesitamos controles estrictos, evaluaciones permanentes y un seguimiento real”.

Finalmente, la diputada sostuvo que el sistema debe reforzar la consideración hacia las víctimas al momento de regular los beneficios para quienes cumplen condenas por delitos sexuales.

“Los derechos de las víctimas no pueden seguir quedando en segundo plano frente a los beneficios de sus agresores. La infancia no se recupera, el daño puede acompañar toda la vida y el Estado tiene la obligación de actuar con toda la firmeza que la ley permita”, concluyó.