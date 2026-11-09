¿Deudas acumuladas? Conoce el trámite gratuito que frena embargos y te ayuda a repactar tus cuotas

09 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Enfrentar problemas de dinero y acumular deudas que superan los ingresos mensuales es una realidad que afecta a más de cuatro millones de chilenos, según datos de la Universidad San Sebastián y Equifax recopilados en el primer trimestre de 2026.

Ante la presión de las llamadas de cobranza o la amenaza de perder los bienes, existe una herramienta legal del Estado que permite ordenar las finanzas de forma transparente, evitar embargos judiciales y llegar a un acuerdo de pago.

Se trata de la renegociación ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), un trámite administrativo gratuito protegido por la Ley de Insolvencia que no requiere contratar a un abogado y que permite congelar las demandas mientras se busca una solución con los acreedores.

¿Cuáles son los requisitos para renegociar las deudas sin costo?

Para acceder a este beneficio administrativo y sentarse a negociar nuevas cuotas, plazos o perdonazo de intereses, la persona debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 2 o más deudas vencidas : Deben registrar más de 90 días de mora (atraso) consecutivos.

: Deben registrar más de 90 días de mora (atraso) consecutivos. Monto mínimo : La suma total de esas deudas atrasadas debe ser superior a 80 UF (aproximadamente $3,1 millones).

: La suma total de esas deudas atrasadas debe ser superior a 80 UF (aproximadamente $3,1 millones). Sin demandas notificadas: Es el requisito clave. La persona no debe haber sido notificada de una demanda ejecutiva en su contra en los tribunales (salvo deudas laborales).

Una vez que la Superir acepta la solicitud, se suspenden legalmente los cobros y ningún banco o casa comercial puede iniciar un juicio de embargo mientras dure el proceso de acuerdo.

La importancia de actuar a tiempo antes de la notificación judicial

El factor tiempo resulta determinante para salvar las finanzas del hogar. Si la persona deja pasar los meses y recibe la notificación de una demanda ejecutiva en su domicilio, la vía de renegociación gratuita se cierra automáticamente, obligando a tomar caminos judiciales más complejos.

"Mientras más se posterga la decisión, más complejo se vuelve el escenario", advierte Carla Lavín Benito, directora jurídica de Segal Deudores, haciendo hincapié en no esperar a tener las demandas encima.

Cuando las deudas sobrepasan la capacidad real de pago y ya existen juicios iniciados, la ley ofrece como alternativa la liquidación voluntaria. Este proceso remata los bienes embargables para saldar lo que se pueda y, al finalizar, elimina por completo las deudas pasadas, permitiendo borrar los registros comerciales de Dicom y empezar desde cero.

¿Cómo consultar la situación financiera y postular?

Quienes necesiten revisar cuántas deudas registran a su nombre pueden obtener su informe comercial actualizado gratis a través del sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) utilizando su ClaveÚnica.

Para solicitar la renegociación gratuita, la persona debe ingresar directamente a la web de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento con su ClaveÚnica y presentar la información completa sobre sus ingresos, bienes y lista de acreedores.