Quiebre entre Daniela Aránguiz y Cuco Cerda tuvo efecto en sección de la Teletón 2026

04 nov. 2026 - 14:55 hrs.

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda habrían puesto fin a su relación. La información fue entregada por el periodista Pablo Candia a través de sus historias de Instagram.

De acuerdo con Candia, Aránguiz decidió retirarse del número de baile que preparaba junto a Cerda para la Teletón 2026, y esa salida sería consecuencia directa del término, informó Página 7.

El periodista aseguró que ambos ya no están juntos y que ella estaría muy molesta con él.

El comunicador también contó que el ensayo del domingo en el Teatro Teletón fue confuso. Según relató, no estaba claro quién de los dos se bajaría del show, lo que generó un problema técnico con los bailarines, que no sabían quién reemplazaría a quién ni cómo aprenderse la coreografía.

¿Quién ocupará su lugar?

Candia reveló que, ante la salida de último minuto, la producción tuvo que llamar a la influencer y bailarina Scarleth Labra, conocida por su participación en un reality de Chilevisión en 2023.

Además, ambos dejaron de seguirse en Instagram y eliminaron las fotografías que tenían juntos en esa red social.

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda / Aton

El quiebre se conoce tras la crisis que enfrentaron en septiembre, cuando confirmaron un distanciamiento, y a pocos días de que abordaran sus desencuentros en el programa Vértigo.

Hasta el momento, Daniela Aránguiz no confirmó la información, aunque Cuco Cerda señaló que prefiere dejar todo en privado.



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