Más de tres horas retenido: Así fue el violento robo que terminó con el dueño de casa secuestrado para retirar dinero en cajeros

04 nov. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Más de tres horas estuvo secuestrado el dueño de una vivienda de La Florida, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a su domicilio durante la madrugada, intimidara y amarrara a su familia y escapara con distintas especies.

El padre de familia, de 44 años, fue encontrado cerca de las 09:30 horas en la comuna de San Bernardo y se encontraba en buenas condiciones de salud.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 horas en el sector de Alicahue con Santa Teresa de los Andes. Según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), cuatro sujetos llegaron hasta el inmueble y tres de ellos ingresaron, sorprendiendo al matrimonio y sus dos hijos.

Los individuos mantuvieron a la familia amarrada e intimidada durante cerca de una hora, mientras sustraían diferentes especies, entre ellas aparatos electrónicos, dinero, joyas y vehículos. Antes de escapar, además, se llevaron al jefe de hogar junto con su documentación bancaria, con la intención de utilizarla para obtener dinero.

Lo trasladaron por distintos puntos de la Región Metropolitana

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los delincuentes habrían señalado que recorrerían cajeros automáticos para realizar giros con las tarjetas de la víctima.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que hayan concretado retiros de dinero ni que existiera una solicitud de recompensa o extorsión a la familia.

El hombre fue encontrado alrededor de las 09:30 horas en las cercanías de avenida El Mariscal, en San Bernardo, después de pedir ayuda a conductores y transeúntes. Habían transcurrido cerca de cuatro horas desde el ingreso de los asaltantes a la vivienda y más de tres desde que escaparon con él.

Vehículos fueron abandonados e incendiados en Puente Alto

Tras el delito, los sujetos se trasladaron hasta la población Bajos de Mena, en Puente Alto, donde abandonaron dos automóviles: uno perteneciente a la familia y otro que habían utilizado para llegar al domicilio.

Posteriormente, el vehículo rojo fue incendiado en calle Osa Mayor, presuntamente para eliminar posibles evidencias.

La Fiscalía encargó las diligencias a la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente de la PDI. Entre las líneas de investigación se encuentra establecer si el grupo estaría vinculado con otros delitos de características similares.

Además, se revisarán cámaras de seguridad y se analizarán las evidencias levantadas en los distintos sitios relacionados con el caso.