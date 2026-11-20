20 nov. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el mediodía de este viernes, un camión cargado con escombros cayó dentro de un enorme socavón en la intersección de calle Presidente Alessandri con San Pedro, en la comuna de Puente Alto, en un sector donde no pueden transitar vehículos de alto tonelaje y que registraba desvíos debido a trabajos municipales en Concha y Toro y por la presencia de una feria.

Según el reporte en terreno de Mega, la filtración de agua por debajo del pavimento debilitó el suelo hasta provocar el hundimiento cuando pasó la máquina, sin dejar personas lesionadas, pero obligando a desplegar equipos municipales, delimitar el perímetro con cintas de peligro y coordinar grúas de mayor fuerza para retirar el vehículo.

"Nosotros avisamos que iba a pasar algo"

Una vecina del sector, relató que la calle estaba normal hasta la tarde del jueves, cuando notaron un leve hundimiento en el asfalto y su madre advirtió que se había quedado sin agua, pese a que ese tramo había sido intervenido hace siete u ocho meses tras un reclamo previo por suministro.

La residente aseguró que llamaron a la empresa sanitaria, que llegaron cuadrillas durante la madrugada y que les prometieron reparar la situación temprano, lo que no ocurrió antes de que cediera el terreno. Asimismo, quitó culpa al chofer del camión señalando que no tenía cómo saber del desnivel y criticó la demora en la respuesta: "Nosotros avisamos que iba a pasar algo (...), la pega mal hecha fue de Aguas Andinas".

Los cuestionamientos del alcalde Matías Toledo

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, explicó que el socavón se produjo precisamente sobre una fuga de Aguas Andinas en un paño intervenido anteriormente, donde el agua avanzó por debajo del pavimento hasta ceder con el peso del vehículo, por lo que pidió cambiar la materialidad a hormigón y ejecutar una compactación adecuada.

"Acá el incidente se produce precisamente porque hay una fuga de Aguas Andinas, que termina cediendo el asfalto que trabajaron el año pasado (...), esto podría haber cedido con cualquier otro tipo de camión, vehículo particular también", señaló el jefe comunal.

Toledo también cuestionó que las empresas sanitarias y sus contratistas realicen intervenciones de emergencia en la vía pública sin avisar previamente al municipio ni instalar señalización preventiva adecuada, y advirtió sobre la situación de la residente afectada por el corte de suministro.

"La vecina efectivamente ya cumplió 24 horas sin el suministro. Nos dijeron que hace 20 minutos le llegaba el agua en bidones, todavía no le llega", agregó Toledo, adelantando que el municipio coordinaría entregarle agua directamente mientras la empresa asume los costos de reparación.