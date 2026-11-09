Dos mujeres con amplio prontuario entre los siete detenidos en operativo antidrogas en Puente Alto

09 nov. 2026 - 03:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió detener a siete personas e intervenir cuatro domicilios que eran utilizados presuntamente para la venta de drogas en la población Carol Urzúa, en la comuna de Puente Alto.

El procedimiento fue realizado por detectives de la agrupación Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto, en un sector considerado Barrio Prioritario de la comuna.

Entre los detenidos hay tres mujeres, dos de las cuales mantenían un amplio historial de detenciones vinculadas al tráfico de drogas. Además, se incautaron distintas sustancias ilícitas, un arma de fuego y más de $800 mil en efectivo.

El subprefecto Lucas Riroroco, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Puente Alto, detalló que entre las sustancias decomisadas había clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis y ketamina.

De acuerdo con la PDI, la droga incautada tenía un avalúo comercial superior a los $6 millones. A esto se sumó el decomiso de comprimidos de clonazepam, teléfonos celulares y elementos utilizados para la dosificación de las sustancias, que presuntamente serían comercializadas en la población Carol Urzúa.

Incautaron una pistola y 12 cartuchos

Durante el procedimiento, los detectives también encontraron una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, junto a su respectivo cargador con 12 cartuchos.

En total, siete personas fueron detenidas tras la intervención de cuatro inmuebles investigados por su presunta utilización para la venta de drogas.

Según los antecedentes entregados por la institución, dos de las tres mujeres detenidas registraban un amplio historial de detenciones relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas.