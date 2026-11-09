Perdió la orientación mientras hacía senderismo: Así fue el rescate de joven en San José de Maipo

09 nov. 2026 - 02:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo desplegó Carabineros para rescatar a un joven de 23 años que se extravió mientras realizaba senderismo en el sector del Cerro El Salto, en la localidad de El Volcán, comuna de San José de Maipo.

El excursionista perdió la orientación y quedó imposibilitado de continuar su desplazamiento por sus propios medios, lo que motivó la activación de equipos especializados de la institución. Debido a las complejas condiciones geográficas de la zona, los funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) debieron continuar el trayecto a pie para llegar hasta él.

El rescate se concretó cerca de las 20:00 horas de este domingo. El joven fue encontrado consciente y sin lesiones, y posteriormente trasladado a un centro asistencial para evaluar su estado de salud.

Así fue el operativo de rescate en San José de Maipo

El procedimiento fue encabezado por la Prefectura Aérea de Carabineros, que dispuso un helicóptero y un equipo especializado del GOPE para localizar al excursionista.

Sin embargo, las características geográficas del sector impidieron que la aeronave pudiera realizar la extracción directamente desde el punto donde se encontraba el joven. Por este motivo, los funcionarios debieron descender en un lugar distante y continuar el desplazamiento por tierra.

Los especialistas avanzaron a pie por un terreno agreste y de difícil acceso, enfrentando las condiciones propias de la montaña hasta llegar a la persona extraviada.

Joven fue trasladado a la Posta Central

Tras intensas labores, cerca de las 20:00 horas se logró concretar el rescate y la extracción del joven de 23 años.

Según informó Carabineros, fue encontrado consciente y sin lesiones. Posteriormente, personal policial lo trasladó hasta la Posta Central para una evaluación médica, principalmente para revisar su estado general de salud e hidratación.

El operativo permitió poner a salvo al excursionista gracias al trabajo coordinado entre la Prefectura Aérea y el GOPE, en un sector de alta complejidad geográfica.