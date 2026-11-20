20 nov. 2026 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, mencionó que como Gobierno buscan retomar la discusión legislativa para ampliar el plazo de retención de extranjeros con fines de expulsión, al considerar que los actuales cinco días son insuficientes para materializar estos procedimientos.

Además, adelantó que, una vez concluida la discusión presupuestaria, insistirán en el Senado para reactivar el debate en la Cámara de Diputados y avanzar con esta modificación.

Nuevo vuelo de expulsiones

Las declaraciones se dieron en el marco de un nuevo vuelo chárter de expulsión, el número 13 del año, que trasladó a 55 ciudadanos extranjeros: 33 colombianos, 16 bolivianos y 6 ecuatorianos.

Con este operativo, al 19 de noviembre se alcanzaron 2.268 expulsiones durante 2026. A esto se suman 12.489 salidas voluntarias de extranjeros en situación irregular desde marzo, según cifras entregadas por las autoridades.

El impulso a la reforma legal

Para el Ejecutivo, avanzar con esta reforma constitucional es clave para sostener su plan de ordenamiento migratorio y dar salida efectiva a las cerca de 20.000 órdenes de expulsión vigentes.

"Los cinco días que la ley y la Constitución nos franquean no son suficientes para poder llevar adelante las expulsiones. Por lo tanto, terminado el presupuesto, nosotros vamos a insistir legislativamente como Ejecutivo para poder poner en votación la insistencia y poder seguir tramitando ese proyecto en la Cámara de Diputados", señaló el subsecretario Máximo Pavez, explicando que la iniciativa no alcanzó el quórum constitucional en su primer trámite general y reforzando el llamado a destrabar su avance en el Congreso.