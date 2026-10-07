"Brave Cat": Película animada chilena fue galardonada en destacado festival de cine de Alemania

07 oct. 2026 - 12:20 hrs.

El largometraje animado "Kona, una gata valiente" ("Brave Cat"), producido por el destacado estudio chileno Punkrobot Studio, fue galardonado en el Festival Internacional LUCAS, el certamen más antiguo de Alemania dedicado al público joven.

La obra se quedó con el "Premio de la Audiencia y la Mención Especial del Jurado", consolidando el gran recibimiento que ha tenido entre los espectadores globales.

Este logro en Alemania se suma al hito alcanzado previamente en el prestigioso Festival de Annecy en Francia —considerado el certamen de animación más relevante a nivel mundial—, donde la producción también ganó el premio del público.

¿Qué dijo el director?

"Siempre he pensado que el premio del público es el mejor premio. Es emocionante ver que la gente aprecia el trabajo que hacemos desde el fin del mundo", expresó el director Gabriel Osorio a través de sus redes sociales al agradecer el constante apoyo de la audiencia.

¿De qué se trata la película animada?

La trama del largometraje gira en torno a Kona, una felina adolescente que habita en el bosque junto a su abuela. Tras el secuestro de su madre por parte de un despiadado circo itinerante cuando ella era solo una pequeña cachorra, Kona decide emprender un arriesgado viaje para enfrentar sus temores y rescatarla.

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Durante la aventura, la protagonista no estará sola; contará con la compañía y lealtad de Colin, un perro guardián abandonado, y Bernard, un entrañable oso que logró escapar del cautiverio circense.

A pesar del sobresaliente paso por los festivales cinematográficos de mayor prestigio internacional, la película aún no tiene una fecha de estreno confirmada para las salas de cine en Chile.

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