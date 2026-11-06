El entrenamiento físico aumenta la supervivencia al cáncer de colon

06 nov. 2026 - 19:30 hrs.

En 2025, un ensayo clínico internacional reveló que las personas tratadas por cáncer de colon tenían más probabilidades de seguir vivas ocho años más tarde si habían realizado entrenamiento físico a largo plazo.

La pregunta que se plantean ahora los médicos no es tanto si las personas con cáncer deben hacer ejercicio, sino cómo incorporar la actividad física a la atención de rutina.

En EE. UU., este cambio está llegando a los estándares hospitalarios. A partir de enero de 2027, los centros de cáncer de mama deberán evaluar la función física de las pacientes y recomendar ejercicio o fisioterapia cuando sea necesario.

Sin embargo, los expertos advierten que los resultados del ensayo podrían no ser aplicables a todos los tipos de cáncer ni a todos los pacientes.

¿Mejora el ejercicio la supervivencia al cáncer de colon?

El ensayo clínico, llamado CHALLENGE, fue dirigido por el Grupo Canadiense de Ensayos Clínicos Oncológicos. Comenzó a reclutar pacientes en 2009 y publicó sus resultados en 2025. Sus 889 participantes provenían de seis países, la mayoría de Canadá y Australia. Todos habían finalizado la cirugía y la quimioterapia para combatir el cáncer de colon en estadio 2 o 3, que no se había diseminado a órganos distantes.

La mitad recibió únicamente material educativo sobre ejercicio y alimentación saludable. La otra mitad, además, se reunió con un asesor de actividad física durante tres años, con el objetivo de añadir a su tratamiento un entrenamiento equivalente a entre 45 y 60 minutos de caminata rápida de tres a cuatro veces por semana.

La cantidad y el tipo de actividad variaron de persona a persona, explica Tormod Skogstad Nilsen, investigador de entrenamiento para pacientes con cáncer en Noruega. En cualquier caso, los participantes lograron aumentos duraderos en su actividad física.

El ejercicio fue beneficioso. Las personas que lo practicaron tuvieron menos probabilidades de que su cáncer reapareciera, de desarrollar un nuevo cáncer o de fallecer. En total, 93 personas sufrieron al menos uno de esos reveses, en comparación con 131 en el grupo de reeducación para la salud, que no los sufrieron.

¿Qué significa "vivir más tiempo" para pacientes con cáncer?

En la investigación oncológica, vivir más tiempo significa usualmente que una mayor proporción de personas sigue viva en un momento dado. No garantiza a nadie un número fijo de años adicionales.

Ocho años después de unirse a CHALLENGE, aproximadamente 90 de cada 100 personas del grupo que hacía entrenamiento seguían vivas, en comparación con aproximadamente 83 de cada 100 del grupo que solo recibió información sobre alimentación y ejercicio. Esto representa un 7 % más de personas vivas en el grupo que realizó ejercicio guiado.

¿Puede el ejercicio prevenir el cáncer?

En el caso de las personas sin cáncer, la evidencia proviene de estudios que analizan sus hábitos y salud durante muchos años. Estos estudios pueden mostrar una correlación, pero no prueban la causalidad.

En otro trabajo de 2025, más de 85.000 adultos en Reino Unido llevaron un monitor de actividad en la muñeca durante una semana. A lo largo de seis años, quienes se movían más tenían un 26% menos de riesgo de padecer 13 tipos de cáncer, incluidos el de mama y el colorrectal, que quienes menos se movían.

Incluso la actividad física ligera, como las tareas domésticas, se asoció con un menor riesgo. Esta relación se mantuvo incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta el estilo de vida, el peso y otras afecciones de salud.

Investigaciones anteriores, basadas en información proporcionada por las propias personas, condujeron a conclusiones similares. Un análisis de 2026 llevado a cabo con 1,44 millones de adultos en EE. UU. y Europa relacionó la actividad física en el tiempo libre con un menor riesgo de padecer muchos tipos de cáncer, independientemente, en gran medida, del peso corporal o del hábito de fumar.

Anna Campbell, profesora de Ciencias del Ejercicio Clínico en la Universidad Edinburgh Napier, de Escocia, considera que CHALLENGE puede ser una guía: "Creo que los pacientes con cualquier otro tipo de cáncer en estadio II o III que tengan un nivel de condición física razonable y no presenten comorbilidades importantes que les impidan realizar actividad física moderada o vigorosa, podrían ser candidatos a intervenciones similares".

La importancia del apoyo a largo plazo

El objetivo del entrenamiento es convertir la actividad física en un hábito duradero, y Campbell dice que ahí reside el valor del programa piloto.

Nilsen coincide con eso: ayudar a las personas a ser más activas "en su propio entorno", sin depender de un centro de entrenamiento bien equipado, "probablemente conduciría a cambios de comportamiento más sostenibles en materia de actividad física", subraya. Pero destaca que "el ejercicio debe adaptarse a cada persona y a los desafíos que enfrenta", en lugar de centrarse en un mínimo de ejercicio requerido.

En una encuesta realizada en 2024 a 549 personas con cáncer, solo una de cada diez había sido derivada a un servicio de ejercicio. Sin embargo, casi tres de cada cuatro opinaban que su oncólogo debería haberles planteado el tema.