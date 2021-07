¿Greda en el microondas? Lo qué se puede calentar y qué tienes que evitar

Si bien han pasado un poco más de 50 años desde que se lanzó al mercado el primer microondas, algunas personas siguen reacios a la idea de tener uno de estos electrodomésticos en la casa.

Estos aparatos producen radiación electromagnética para poder estimular las moléculas y se caliente la comida. Esta es no ionizante, la misma que produce tu celular, solo que un poco más fuerte.

Por lo general, los hornos microondas cuentan con aplicaciones de metal que te protegen de las ondas, pero si quieres estar 100% seguro es mejor que te mantengas por lo menos a 30 centímetros del electrodoméstico.

Para los humanos no hay mayor daño en usarlos, pero no todos los elementos son seguros de calentar. Revisa qué puedes y qué no puedes meter a un microondas:

Lo que no debes usar

Metal, acero inoxidable o papel de aluminio

La primera advertencia de los usuarios de microondas es jamás meter elementos de metal, porque arriesgas provocar un incendio.

El bioquímico y doctor en Ciencias de la Universidad de Antofagasta, Carlos Portillo, explicó a LUN que “el metal y el acero inoxidable chisporrotean dentro del microondas porque los átomos necesitan liberar energía”.

Plumavit

Aunque sea por unos segundos, este plástico no aguanta altas temperaturas, por lo que se empieza a derretir, dejando que los químicos del material pasen a tu comida.

Huevos

No trates de hacer huevos duros en su cáscara en el microondas, porque el vapor que se produce en el interior puede hacer que estalle. Lo mismo pasa si es que tratas de recalentar un huevo duro, pero pelado.

Nada

Ten cuidado de encender accidentalmente tu microondas sin ningún alimento adentro, porque podrías dañarlo. Las microondas que libera deben llegar a algún lado, y si no tienen qué calentar son reabsorbidas por el mismo lo que lo podría hacer que se queme.

Lo que parece que no, pero sí

Greda

Los pocillos de greda si se pueden calentar, pero, sin plásticos o metal que puedan dañar el microondas.

Cerámica y vidrio templado

El vidrio, solo en su versión templada es seguro de utilizar. Aun así, hay que tener cuidado de que no tenga agregados de metal ni meter elementos directamente desde el freezer al microondas.

