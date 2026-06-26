Bebé muere luego que padre lo olvidara dentro de un auto en plena ola de calor en Francia

26 jun. 2026 - 11:51 hrs.

Un bebé de 18 meses hallado dentro de un auto estacionamiento de un hospital universitario de Marsella, en el sureste de Francia, perdió la vida, indicó este viernes el centro, cuando una ola de calor sacude el país.

Los bomberos de la segunda ciudad de Francia indicaron que fueron alertados el martes de la presencia del menor, al que trasladaron a las urgencias pediátricas del hospital de La Timone con pronóstico reservado.

El rector de la Universidad Aix-Marsella, Éric Berton, cuya facultad de Medicina está vinculada al hospital, confirmó en un comunicado enviado a la AFP el fallecimiento, avanzado por el medio BFMTV. Según el diario La Provence, el bebé falleció el miércoles.

Según varias fuentes, uno de los progenitores del niño lo habría olvidado en el vehículo. Esta persona trabajaría a diario en el campus universitario de La Timone y, según La Provence, se trataría del padre del niño.

La ola de calor que afecta al país, así como a una parte importante de Europa desde hace casi una semana, ya ha provocado numerosas tragedias, con 55 muertes por ahogamiento en Francia y el fallecimiento de varias personas sin hogar.

En la ciudad de Marsella, las temperaturas rondaban los 30ºC el martes cuando el bebé fue encontrado en el auto.

El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia. Y el miércoles, otro menor de 3 años murió también dentro de un vehículo familiar en Saint-Gratien, al noroeste de París.

El viernes, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, dijo que esperaba "muertes" en los próximos días relacionadas con este episodio de ola de calor, excepcional por su intensidad y su duración, aunque por el momento no ha dado cifras de fallecidos.