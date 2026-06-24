Francia detecta el primer caso de ébola fuera de África durante actual brote: Carga viral del paciente es "muy débil"

24 jun. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron este miércoles el primer caso de ébola en el país europeo, el de un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde avanza una epidemia de esa enfermedad infecciosa.

Se trata del primer caso de esta fiebre hemorrágica potencialmente mortal identificado fuera del continente africano durante el actual brote, que también ha afectado a Uganda.

Ministerio de Sanidad

El Ministerio de Sanidad "confirma hoy la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola en el territorio nacional", indicó en un comunicado. Precisó a la AFP que el caso se detectó en Francia continental.

Según el ministerio, la carga viral del paciente es "muy débil".

Casos sospechosos anteriores durante el actual brote, tanto en Brasil como en Italia, fueron finalmente descartados o no confirmados.

Cinco personas que estuvieron en contacto con este paciente, llegado el martes a París a bordo de un vuelo procedente de Kinshasa, han sido identificadas y puestas en aislamiento, explicó la ministra de Sanidad Stéphanie Rist en France 2 el miércoles por la noche.

"En cuanto se nos avisó, evidentemente identificamos a las personas que habían estado bastante cerca de él en el avión", explicó Rist, quien precisó que el médico era "asintomático" cuando embarcó.

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