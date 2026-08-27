Asignación Familiar: ¿Cuánto dinero puedes recibir por cada carga según tu sueldo?

27 ag. 2026 - 10:00 hrs.

No todas las personas reciben el mismo monto por la Asignación Familiar. El beneficio se paga por cada carga familiar reconocida y la cantidad depende del ingreso mensual de quien lo recibe.

Por eso, una familia puede acceder a distintos montos según el sueldo de la persona beneficiaria. Actualmente, existen tres tramos con pago y un cuarto en el que no corresponde este beneficio.

Estos son los montos según el ingreso

El valor de la Asignación Familiar, según el ingreso, por cada carga es:

Hasta $649.039: $22.601.

Desde $649.040 hasta $947.990: $13.870.

Desde $947.991 hasta $1.478.539: $4.382.

Más de $1.478.539: no corresponde la Asignación Familiar.

Aunque quienes superan el último tramo no reciben este subsidio, sí pueden acceder a otras prestaciones y beneficios.

En el caso de una carga familiar por invalidez, el monto correspondiente es el doble.

¿Quiénes pueden acceder?

La Asignación Familiar está dirigida a trabajadores dependientes e independientes, pensionados y pensionadas, y personas que reciben determinados subsidios.

También pueden acceder personas con niños o niñas a su cargo por resolución judicial, quienes hayan firmado un Acuerdo de Unión Civil y determinadas instituciones acreditadas por el Estado que tienen a su cargo niños huérfanos, abandonados o inválidos.

Entre quienes pueden recibirla también están las personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

¿Qué personas pueden ser cargas?

El beneficio contempla distintas cargas familiares, entre ellas:

Cónyuge o conviviente civil.

Hijos, hijas, hijastros e hijastras.

Nietos, nietas, bisnietos y bisnietas que cumplan las condiciones establecidas.

Madre viuda.

Padres, madres, abuelos, abuelas y otros ascendientes mayores de 65 años o inválidos.

Menores bajo cuidado de una persona natural por resolución judicial.

Niños y niñas huérfanos o abandonados bajo las condiciones establecidas.

Los hijos, hijas, hijastros e hijastras pueden ser carga hasta los 18 años. El beneficio puede extenderse hasta los 24 años si son solteros y estudiantes regulares de enseñanza media, técnica especializada o superior en instituciones reconocidas por el Estado.

En caso de embarazo, una trabajadora o la cónyuge embarazada también puede acceder a este beneficio, denominado Asignación Maternal.

¿Cómo se recibe el dinero?

Los trabajadores dependientes reciben la Asignación Familiar cada mes junto con su sueldo. En el caso de pensionados, el pago se realiza junto con la pensión a través del IPS o la AFP.

Las personas que reciben Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral, Fondo de Cesantía Solidario u otros beneficios correspondientes reciben la asignación junto con el respectivo subsidio.

Para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, el IPS realiza el pago anualmente según las cotizaciones efectuadas y las cargas reconocidas al 31 de diciembre.

¿Cómo se acredita una carga familiar?

El reconocimiento puede solicitarse en ChileAtiende, con Clave Única, mediante videoatención o presencialmente en una sucursal. Si el sistema solicita documentos, deben adjuntarse dentro de 15 días corridos.

Quienes pertenecen a una Caja de Compensación deben realizar el trámite a través de los canales de su institución.

Además, se puede solicitar el pago retroactivo del beneficio hasta por cinco años contados desde la solicitud.

Si una carga deja de cumplir los requisitos, la persona beneficiaria debe solicitar su extinción dentro de 60 días corridos.

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