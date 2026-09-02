Confirman que Camilo Escalona permanece internado pero fuera de riesgo vital

02 sept. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas horas, cercanos al entorno familiar de Camilo Escalona difundieron un comunicado a la militancia del Partido Socialista para entregar una actualización sobre su estado de salud.

El dirigente permanece internado en una reconocida clínica de la capital debido al cáncer de próstata que lo aqueja, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

En el mensaje, agradecieron las muestras de apoyo, cariño y solidaridad que han recibido durante estas horas hacia el histórico dirigente, destacando que estas expresiones de afecto han trascendido las fronteras del partido y del sector político.

"Solicitamos y valoramos el respeto hacia Camilo"

En el documento, sus cercanos destacaron que las muestras de afecto y preocupación han trascendido las fronteras del partido y del sector político, lo que refleja el reconocimiento y la huella que Escalona ha construido durante su extensa trayectoria política y pública.

La principal actualización entregada por la familia apunta a una evolución favorable de su estado de salud. "Queremos informar que su estado de salud está mejorando y no se encuentra en riesgo vital", señalaron.

Junto con agradecer la preocupación y el interés por su evolución, sus cercanos valoraron especialmente la atención de los medios de comunicación que han seguido el estado de salud del exsenador.

En esa línea, también solicitaron consideración hacia el histórico dirigente socialista y su entorno: "Solicitamos y valoramos profundamente el respeto y la consideración hacia Camilo, su familia y sus cercanos en estas circunstancias".

Finalmente, indicaron que cualquier cambio en su situación será comunicado oportunamente: "Cualquier nueva información respecto de su estado de salud será comunicada oportunamente".

Tiene "un amor por el Partido Socialista y por Chile"

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a su situación tras visitar a Escalona, y comentó a Canal 13 que hay que "entender que está en una situación delicada hace varios días y que estamos todos acompañándolo".

"Camilo es una persona que tiene una fortaleza espiritual, mental, un amor por el Partido Socialista y por Chile, que lo hace siempre estar pendiente y enviando mensajes; su mensaje caló", precisó Vodanovic, respecto de un llamado a la unidad que Escalona realizó hace un tiempo.