Gritos y desalojo: Senado suspende discusión de Sala Cuna Universal tras incidentes en las tribunas

01 sept. 2026 - 21:52 hrs.

¿Qué pasó?

La discusión y votación en particular del proyecto de Sala Cuna Universal fue suspendida este martes en el Senado luego de que representantes de organizaciones presentes en las tribunas protagonizaran manifestaciones y gritos durante el debate.

Las protestas estuvieron protagonizadas, entre otros, por representantes de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji), quienes cuestionan el mecanismo mediante el cual se financiaría la Sala Cuna Universal.

"Vamos a llegar hasta acá"

Los incidentes ocurrieron mientras intervenía el senador independiente Enrique Lee, quien cuestionó a las personas que protestaban y defendió la necesidad de analizar el costo de nuevos derechos sociales.

"Los que hoy alegan son personas, son sindicatos, son gremios que tienen trabajo (...) Las pifias vienen de quienes tienen trabajo, pero piensen en los cesantes", sostuvo el parlamentario. Sus declaraciones generaron nuevas protestas desde las tribunas, interrumpiendo durante varios minutos su intervención.

Ante los inconvenientes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), pidió guardar silencio a quienes se encontraban en las tribunas. Sin embargo, las manifestaciones continuaron, por lo que finalmente decidió dar por terminada la discusión del proyecto.

"Vamos a llegar hasta acá. Vamos a dar por terminada la discusión del proyecto de ley", señaló Núñez, tras lo cual la sesión continuó con el siguiente punto de la tabla.

¿Cuándo continuará la discusión?

La tramitación del proyecto quedó reprogramada para el próximo martes. Además, la presidenta del Senado adelantó que propondrá que la próxima sesión se realice sin público en las tribunas, debido a los incidentes registrados. La medida deberá ser revisada en la reunión de comités del jueves.

Cabe recordar que el proyecto contempla crear un fondo solidario de sala cuna, financiado mediante una cotización a cargo del empleador, lo que ha desatado críticas de varios sectores.

El proyecto busca establecer el derecho a sala cuna para los hijos de trabajadores y trabajadoras, independientemente del tamaño de la empresa, y lleva décadas siendo discutido en el Congreso.

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