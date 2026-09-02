Hija de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo respalda a su mamá tras polémica: "Te mereces todo lo bueno"

02 sept. 2026 - 15:55 hrs.

El convulsionado escenario mediático en torno a la familia Pinilla-Gallardo suma un nuevo capítulo, pero esta vez con la hija mayor de la pareja como protagonista.

Agustina Pinilla decidió no quedarse al margen de la reciente controversia que involucra a sus padres y reaccionó de forma clara a través de sus redes sociales, dejando en evidencia de qué lado está en esta disputa.

La polémica entre Pinilla y Gallardo

Todo comenzó tras las revelaciones que realizó Gissella Gallardo durante su participación en un programa de Chilevisión. Allí, la comunicadora confirmó que se encuentra iniciando un romance, remarcando su deseo de mantener el vínculo resguardado de las pantallas.

"Estoy muy feliz, muy tranquila, estoy en una relación hace un tiempo", reconoció la periodista, asegurando además que su actual pareja no forma parte del espectáculo y que busca priorizar su paz personal.

Sin embargo, las declaraciones de Gallardo no cayeron bien a su exesposo, Mauricio Pinilla. El exfutbolista arremetió en sus plataformas digitales con un mensaje punzante dirigido a la madre de sus hijos: "Es verdad, siempre has tenido una vida de mier...", escribió el exdelantero.

Agustina Pinilla, hija de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo / Instagram

La reacción de la hija de ambos

Ante la dureza de estas palabras, Agustina irrumpió en Instagram con un gesto lleno de afecto para blindar a su madre.

La joven compartió una fotografía junto a Gallardo acompañada de una significativa frase: "Te mereces todo lo bueno". Con este mensaje, la joven mostró su apoyo incondicional a la comunicadora en medio del revuelo mediático.

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