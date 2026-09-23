Gira Teletón: Estas son las ciudades a las que llegarán los espectáculos gratuitos

23 sept. 2026 - 15:05 hrs.

La Gira Teletón 2026 ya tiene recorrido confirmado y durante octubre llevará espectáculos gratuitos a distintas ciudades del país, como antesala del gran evento solidario que se realizará el 6 y 7 de noviembre.

La travesía se desarrollará en dos etapas: del 13 al 18 de octubre por la zona norte y del 27 al 31 de octubre por el sur. Además, el recorrido contempla nuevas ciudades como Vallenar, Los Ángeles, Villarrica y Osorno, que se incorporan a la ruta principal.

La gira busca preparar el ambiente para la cruzada solidaria, que este año tiene como objetivo continuar con la rehabilitación de más de 31 mil niños, niñas y jóvenes que se atienden en Teletón desde Arica hasta Aysén.

“Lo que busca la gira es llevar la Teletón a todos los rincones del país. Queremos que este evento sea un motivo de orgullo, de unión y un encuentro familiar”, destacó la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar.

¿Cómo será la Gira Teletón 2026?

Todos los espectáculos principales serán gratuitos, comenzarán a las 18:00 horas y estarán abiertos a toda la comunidad, sin inscripción previa.

El bloque inicial estará dedicado especialmente a las infancias, con Cachureos, Pulentos y un tributo a las “Guerreras del K-Pop”, que estarán presentes en distintos puntos del recorrido.

La primera etapa comenzará en Arica y contará con artistas como Santaferia, Noche de Brujas, Gino Mella, Pailita, Alanys Lagos, Koke Núñez, Q_Are, Amigo de Artistas, Lucky Brown y Toly Fu. También estará Sinaka, uno de los intérpretes del himno de la cruzada solidaria 2026.

Zona norte: ciudades, fechas y artistas

Arica — martes 13 de octubre

Lugar: Avenida San Martín, entre Condell y 18 de Septiembre.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, Sinaka, Santaferia y Toly Fu.

Iquique — miércoles 14 de octubre

Lugar: Parque Playa Brava.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, Sinaka y Noche de Brujas.

Calama — jueves 15 de octubre

Lugar: Ex Finca San Juan.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Sinaka y Noche de Brujas.

Antofagasta — viernes 16 de octubre

Lugar: Estacionamiento del Estadio Calvo Bascuñán.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez y Gino Mella.

Vallenar — sábado 17 de octubre

Lugar: Cancha del Estadio Municipal.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella y Santaferia.

La Serena — domingo 18 de octubre

Lugar: Plaza de Armas, por calle Arturo Prat, esquina Manuel Antonio Matta.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella y Pailita.

La ruta norte también contempla dos paradas intermedias. El viernes 16 de octubre la caravana llegará a Mejillones, en el Anfiteatro Costanera, mientras que el sábado 17 estará en Caldera, en la Plaza Carlos Condell.

El recorrido por la zona sur

Tras un breve receso, la Gira retomará su recorrido el martes 27 de octubre en Rancagua, con una parada al mediodía en la Plaza de los Héroes, para luego continuar hacia Talca.

Los shows nocturnos pasarán posteriormente por Los Ángeles, Villarrica, Osorno y Puerto Montt.

Talca — martes 27 de octubre

Lugar: Avenida Costanera, esquina 7 Oriente.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Sinaka, Zúmbale Primo y Benja Valencia.

Los Ángeles — miércoles 28 de octubre

Lugar: Estacionamiento del Polideportivo Los Ángeles.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Sinaka, Zúmbale Primo y Noche de Brujas.

Villarrica — jueves 29 de octubre

Lugar: Avenida Costanera, esquina Colo Colo.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas.

Osorno — viernes 30 de octubre

Lugar: Parque Chuyaca.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo y Toly Fu.

Puerto Montt — sábado 31 de octubre

Lugar: Inicio de la Carretera Austral.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo y Toly Fu.

Además, durante este tramo habrá paradas intermedias en Ránquil, el miércoles 28 de octubre, en la Plaza Parque Ñipas; Perquenco, el jueves 29, en el frontis del Centro Cultural; La Unión, el viernes 30, en la Plaza de la Concordia; y Frutillar, el sábado 31, en el estadio de la comuna.

Estas actividades buscan reconocer el trabajo que realizan las comunidades durante el año en apoyo de la cruzada solidaria. Con el cierre de la gira en Puerto Montt terminará el recorrido previo al evento central de Teletón, programado para el 6 y 7 de noviembre.

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