Gratis y 100% online: La nueva convocatoria con más de 200 cursos para reinventarte

02 jul. 2026 - 10:50 hrs.

Con el apoyo de la empresa global Accenture, la Fundación País Digital lanzó "Reconviértete tu Futuro", una convocatoria que pone a disposición más de 200 cursos online y completamente gratuitos.

La iniciativa está enfocada principalmente en dos grupos: jóvenes y personas mayores de 50 años que buscan reinventarse laboralmente o cerrar sus brechas de habilidades digitales.

El proyecto tuvo su puntapié inicial en Temuco, región de La Araucanía, y contempla áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y comunicación digital.

¿Por qué se necesitan estos cursos?

Marco Terán, director de Desarrollo Digital de Fundación País Digital, explicó a LUN que el problema hoy ya no es el acceso a Internet, sino las competencias para usarlo de forma productiva. Según indicó, un estudio de la fundación —realizado con apoyo de Entel y lanzado en mayo— mostró que Chile ya supera el 96,6% de hogares con acceso a Internet, por lo que la brecha real pasó a ser de habilidades digitales y no de conectividad.

Terán agregó que contar con una certificación en herramientas digitales puede marcar la diferencia a la hora de mantenerse o entrar al mercado laboral, tenga o no tenga título la persona, y que la tecnología no reemplaza a la educación tradicional, sino que la complementa.

¿Qué incluyen los cursos y cómo se accede?

Los cursos, que cuentan con certificación de Accenture, se imparten a través de la plataforma Learning to Earning (L2E), 100% online, gratuita y disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo.

Entre los contenidos disponibles hay rutas de introducción a la tecnología digital, 12 cursos de inteligencia artificial, 14 de ciberseguridad, además de módulos de comunicación digital, trabajo en la nube, comercio electrónico y trabajo remoto. El detalle completo de la oferta está disponible en el siguiente sitio web (clic acá para acceder).

En Temuco, la iniciativa cuenta además con el respaldo de la Municipalidad —a través de su unidad de innovación, Temuco Lab— y de Sky Airline, que apoya el traslado del equipo a regiones. La meta en esa comuna es que al menos 150 personas completen un curso y 50 de ellas terminen una ruta formativa completa. Si esta fórmula se replica en las 16 regiones del país, la fundación espera formar a más de 4.000 personas a nivel nacional, llegando también a zonas fuera de la Región Metropolitana.

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