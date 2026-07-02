Por prácticas anticompetitivas: Corte europea mantiene multa de 4.700 millones de dólares contra Google

02 jul. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

La principal corte de la Unión Europea ratificó este jueves una multa récord de 4.100 millones de euros (4.700 millones de dólares) que el bloque impuso a Google por prácticas anticompetitivas ligadas a su sistema operativo Android.

El Tribunal de Justicia de la UE rechazó el segundo intento que realiza el gigante tecnológico estadounidense por revertir la multa impuesta en 2018 por la Comisión Europa, la sanción antimonopolio más grande jamás impuesta por el bloque.

"El Tribunal de Justicia rechaza la apelación presentada por Google y Alphabet (...) confirmando la sanción impuesta", indicó el fallo de la corte.

Alphabet, empresa matriz de Google, fue declarada solidariamente responsable en la sanción.

La acusación contra Google

El regulador antimonopolio del bloque de los 27 acusó a Google de abusar de la popularidad de su sistema operativo Android para impedir la competencia.

Señaló que Google presionó a los fabricantes de teléfonos móviles a usar Android para preinstalar su motor de búsqueda y el navegador Google Chrome, bloqueando a sus rivales, y le ordenó pagar una multa de 4.300 millones de euros.

Esa decisión fue ratificada en 2022 por el Tribunal General de la UE, la segunda corte del bloque, aunque este tribunal con sede en Luxemburgo redujo la multa a 4.100 millones de euros.

La apelación de Google

Google volvió a apelar ante el máximo tribunal europeo, alegando que el caso carece de fundamento y que la sanción castiga la innovación.

Pero el máximo tribunal de la UE determinó que su fallo de primera instancia "no incurrió en error de derecho al evaluar los efectos anticompetitivos de las condiciones de preinstalación establecidas por los acuerdos de Android".

Según Google, la sentencia no "reconoce nuestra inversión significativa para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito".

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