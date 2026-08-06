PDI detiene a ciudadano ecuatoriano investigado por presuntos vínculos con "Los Lagartos"

06 ag. 2026 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano ecuatoriano fue detenido por detectives del Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de un procedimiento colaborativo que permitió establecer que mantenía una medida de expulsión vigente del territorio nacional.

Según informó la institución, el extranjero registra una situación migratoria irregular y una resolución de expulsión notificada por el Servicio Nacional de Migraciones. Además, es investigado por su presunta vinculación con la organización criminal ecuatoriana conocida como "Los Lagartos".

Investigación apunta al brazo armado de la organización

El comisario Mario Pazos, del Departamento de Policía Internacional de la PDI, señaló que el detenido es objeto de una investigación que se centra en el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) "Los Lagartos", específicamente en su brazo operativo y armado, el cual mantiene operaciones en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Las diligencias forman parte del trabajo de análisis e intercambio de información desarrollado por las unidades especializadas para detectar la presencia en Chile de personas que podrían estar vinculadas a estructuras criminales transnacionales.

Trabajo coordinado contra el crimen organizado

Desde la PDI destacaron que esta detención es resultado del trabajo coordinado entre distintas unidades especializadas, orientado a fortalecer los controles migratorios y las acciones destinadas a combatir el crimen organizado.

La institución agregó que este tipo de procedimientos busca identificar y neutralizar la presencia en el país de personas investigadas por su eventual participación en organizaciones criminales internacionales, reforzando las estrategias de seguridad y cooperación policial.