¿Cuándo y dónde es el Mundial 2030?: La cita planetaria tendrá seis anfitriones y se jugará en tres continentes

20 jul. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la victoria por 1-0 de España sobre Argentina el pasado domingo 19 de julio, el Mundial 2026 llegó a su fin. Con ello, los hinchas ya comienzan a poner sus ojos en la siguiente cita planetaria: ¿cuándo se jugará y dónde será? Es una pregunta que ronda la cabeza de fanáticos y no tanto.

Muchos encontraron extraño que el torneo recién pasado tuviera tres países organizando y recibiendo partidos en simultáneo. Sin embargo, la sorpresa será aún mayor cuando sepan que el siguiente contará con seis anfitriones y se disputará en tres continentes.

¿Quiénes serán los anfitriones?

Concretamente, Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos tendrán el honor de ser sedes del Mundial 2030. No obstante, gran parte del torneo se disputará en los tres últimos países mencionados, mientras que Sudamérica albergará los tres partidos inaugurales, en el marco de la conmemoración de los 100 años de los mundiales, ya que el primero se jugó en Uruguay en 1930.

Domínguez quiere un Mundial de 64 equipos

Pero esta no es la única particularidad que podría tener el torneo. Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, publicó en su cuenta de X un video promocional de la próxima cita mundialista con el siguiente mensaje:

"El próximo se juega en casa. En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos".

Cabe recordar que el torneo recién finalizado tuvo como gran novedad la participación de 48 equipos, un número considerablemente mayor a las 32 selecciones que fueron la norma durante años.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

¿Cuándo comenzará?

El puntapié inicial de la competencia se dará el 8 de junio de 2030, cuando Uruguay tendrá el honor de recibir el primer partido conmemorativo por los 100 años del torneo. El encuentro se disputará en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

En tanto, la ceremonia inaugural se llevaría a cabo el 13 o 14 de junio de ese mismo año, en España, Portugal y Marruecos.