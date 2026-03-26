Rafael Araneda es confirmado para la edición 2027 del Festival de Viña del Mar

26 mar. 2026 - 12:57 hrs.

La conducción del Festival de Viña del Mar en su edición 2027 seguirá a cargo del animador Rafael Araneda quien, junto a Karen Doggenweiler, liderará el evento organizado por Mega.

El Festival de Viña del Mar se realiza cada año en febrero en la Ciudad Jardín y es una de las transmisiones más vistas tanto en Chile como en América Latina.

La importante trayectoria de Rafael Araneda

Cabe destacar que la dupla Araneda-Doggenweiler ya ha compartido escenario en la Quinta Vergara desde 2025, por lo que ambos cuentan con experiencia en el formato y el ritmo que exige una transmisión en vivo de gran escala.

El pasado lunes 23 de febrero, Rafael Araneda ya había destacado un importante hito en su carrera, tras cumplir 10 años animando el certamen viñamarino, con distintos acompañantes, pero manteniendo el mismo compromiso con el público.

"Emocionado por este reconocimiento!! Es un honor para mí, estar por décima vez animando el festival y junto a @karendtv estamos disfrutando y agradecidos!!! Este reconocimiento también es para ella y para todos los que hacen posible esta tremenda fiesta!!", dijo en ese entonces.

Con esta confirmación, el animador seguirá ampliando su trayectoria en el escenario de la Quinta Vergara durante las próximas ediciones del certamen.

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