Gobierno descarta contradicción interna por traslado de reos comunes desde ex Punta Peuco: "La decisión final es de Gendarmería

01 jun. 2026 - 09:42 hrs.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió a despejar las dudas sobre una eventual tensión entre las posiciones del Ejecutivo y las declaraciones del presidente José Antonio Kast respecto al traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido como el ex penal de Punta Peuco.

El presidente Kast, en entrevista con Meganoticias, confirmó que la instrucción de trasladar a los reclusos comunes provino directamente de él, respondiendo de forma categórica al ser consultado sobre el origen de la medida. Esto contrastaría con la versión inicial del Ejecutivo, que atribuía la decisión exclusivamente a criterios técnicos de Gendarmería.

"Es una decisión de la autoridad carcelaria"

En entrevista con T13 Radio, Pavez recalcó que "no hay una decisión del Gobierno de trasladar a las personas porque esa es una decisión de la autoridad carcelaria".

El subsecretario del Interior enfatizó que Gendarmería "es el organismo y el servicio público encargado de la administración" del sistema penitenciario, y concluyó que "no hay una decisión del gobierno en esto, sino que respetamos las potestades de Gendarmería de Chile y la decisión del gobierno anterior, en nuestra opinión, ideológica, de cambiar a través de un decreto el penal Punta Peuco".

Anteriormente, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, aseguró que "como ha dicho la Gendarmería, fue una decisión técnica, o basada en criterios técnicos. Y nada más, es una decisión del servicio". Además, descartó motivaciones políticas y apuntó que "lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior, y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue".

Gendarmería, por su parte, había confirmado el traslado de tres internos hacia recintos en Casablanca y Temuco, basándose en criterios de seguridad, condiciones de habitabilidad y exigencias operativas de cada recinto.

La oposición criticó el traslado, acusando un retroceso en la homologación carcelaria y un trato especial a condenados por crímenes de lesa humanidad, luego de que parlamentarios y dirigentes del Frente Amplio y el Partido Comunista exigieran explicaciones formales.