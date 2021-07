Una Kardashian que no lo es: La reveladora historia del origen de la hermana de Kim Kardashian

Jerry Oppenhaimer es el autor de “The Kardashians: An American Dram”, el libro que en el año 2017 contó la biografía no autorizada de una de las familias más famosas de los Estados Unidos.

La honorabilidad de la mamá de Kim Kardashian, Kris Jenner, fue puesta en duda para continuar el rumor de que una Kardashian no lleva la sangre del ya fallecido abogado armenio.

Según el resumen de la edición elaborada por este escritor, dos años de investigación, decenas de entrevistas y los testimonios de amigos de la infancia, permitieron engrosar reveladoras e inéditas historias sobre la matriarca del mencionado clan.

Pero el rumor que desde hace años asegura que Robert Kardashian no es el verdadero padre de Khloé Kardashian, quedó plasmada en este texto al atreverse a mencionar tan escandalosa revelación.

El origen de la hermana de Kim Kardashian

Para muchos no es un secreto lo que se dice de Khloé Kardashian. Una infidelidad de Kris Jenner, culminó en que el reconocido abogado, que defendió al O.J. Simpson en uno de los asesinatos más polémicos de la historia de los Estados Unidos, no sea el verdadero padre de la socialité.

La pregunta que surge ante tal aseveración es: ¿Quién es entonces el hombre que dio la vida a la hoy empresaria de 37 años? Pues resulta, que el mejor amigo de Robert Kardashian, el exjugador de fútbol es señalado como el supuesto padre biológico de la fundadora de Good American.

El portal español El Periódico habla del mencionado engaño por parte de la madre del clan kardashian-Jenner, basándose en los testimonios recabados por Oppenheimer. Uno de ellos, es el del pastor Kenn Gulliksen, quien tuvo una entrañable amistad con el padre de Kim.

A decir de este personaje religioso, el propio profesional del derecho tenía una sospecha de que Khloé no fuese su hija. Sin embargo, siempre afirmó que lo era y nunca hizo diferencias con respecto a todos sus hijos

“Kris y Robert tuvieron cuatro hijos. Bueno, tenían tres y el de otra persona. Bob nunca pidió mi consejo, pero simplemente oí de él que Khloé no era su hija biológica. No me dio nombres de quién pensaba que era el padre. Sin embargo, yo sé que no es O.J”, indicó Gulliksen.

El padre de Khloé Kardashian

Otra fuente, el amigo de toda la vida de Robert, Joni Midigal también aportó unas palabras. “Él no quería hacerse una prueba de ADN. Me encanta Khloé. Es maravillosa. Ella es mía, punto. Pero sabía que no era así. Su confirmación para mí fue: ‘Ella es mía y no me importa quién es el padre’”, aseguró.

Para el portal web Latin Times, Khloé Kardashian es la hermana que rompe el molde de los rasgos del apuesto armenio que murió en el 2003, a sus escasos 59 años, víctima de cáncer.

“Alta, con el cabello claro y ondulado, y con una figura corporal gruesa”, además de facciones muy diferentes a las de sus hermanas, siempre ha sido la “distinta” de las Kardashian.

Fuera de las menciones de Oppehaimer, en este medio se hace referencia a las declaraciones de la primera exesposa de Robert Kardashian, Jan Ashely, quien afirmó que él siempre conoció que Khloé no era su hija.

Alegó que Kris y él no dormían juntos cuando la niña fue concebida: “Bueno, sabes que Khloé no es realmente una Kardashian, ¿verdad?", le reveló.

Ante esta confesión, se le suma otro rumor que el verdadero padre puede ser el exjugador de fútbol americano de LA Heat, Todd Waterman, con quien Kris le fue infiel a Robert, lo que provocó el divorcio entre la pareja en el año 1991, púbico la revista Quién.

