Sammis Reyes da un nuevo paso fuera del deporte: Firma con histórica editorial para distribuir su primer libro

18 jun. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Tras anunciar hace algunas semanas el lanzamiento de su primer libro, el exjugador de fútbol americano confirmó un nuevo hito relacionado con esta publicación.

A través de sus redes sociales, el deportista informó que alcanzó un acuerdo con la editorial Zig-Zag para distribuir Elige o elegirán por ti, obra que presentó a fines de mayo y cuyo lanzamiento está programado para el próximo 25 de julio.

En una publicación de Instagram, Sammis Reyes compartió detalles del momento y valoró el paso que dará en esta nueva faceta: "Hoy sucedió algo que nunca imaginé. Acabo de firmar con una editorial histórica", expresó.

El nuevo paso de Sammis Reyes como escritor

El libro fue presentado por el propio Sammis como un "manual para crear identidad propia en un mundo que prefiere que no la tengas".

Según la reseña de la obra, aborda experiencias personales del deportista, señalando que "no escribe este libro como coach ni como motivador. Lo escribe como alguien que tuvo que construir su identidad desde cero, en territorio extraño, a una edad en que la mayoría todavía no elige nada".

Respecto al acuerdo con la editorial, Reyes señaló: "Muchas gracias por confiar en mí y en las 250 páginas que escribí desde lo más profundo de mi corazón. Estas ideas quedarán plasmadas por siempre en mi libro".

También destacó el rol que ha tenido la lectura en su vida. El deportista relató que, hace 12 años, mientras atravesaba una etapa especialmente difícil de su vida, un amigo le regaló un libro que dejó una profunda huella en él.



Desde entonces, confiesa, "he leído una cantidad de libros que probablemente no me creerían si lo dijera. Realmente me enamoré de la lectura porque cambió mi forma de pensar para siempre", expresó.

Lanzamiento del libro

El lanzamiento fue anunciado para el 25 de julio en un evento que tendrá capacidad limitada para 500 asistentes, en una instancia que promete ser "una experiencia inmersiva".

A partir de entonces, Elige o elegirán por ti será distribuido mediante la alianza con Zig-Zag, marcando un nuevo paso en la trayectoria de Sammis Reyes.