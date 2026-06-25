Gonzalo Feito será formalizado por VIF: Enfrentará cargos por delito de maltrato habitual en contra de expareja

25 jun. 2026 - 14:21 hrs.

La Fiscalía Oriente Metropolitana informó que el comunicador y exconductor del programa Sin Filtros, Gonzalo Feito, será formalizado el próximo miércoles 1 de julio por el delito de violencia intrafamiliar en contra de una expareja, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Según detalló el organismo judicial, el periodista enfrentará cargos por el delito de maltrato habitual, información que fue aclarada posteriormente por la Fiscalía de Género.

Denuncia se remonta a 2024

De acuerdo con lo informado por Emol, el caso se originó en 2024, cuando la expareja del comunicador acudió a la 37° Comisaría de Vitacura para presentar una denuncia por violencia intrafamiliar.

Desde entonces, la investigación ha sido desarrollada por el Ministerio Público, que ahora avanza hacia la instancia de formalización del imputado.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el equipo cercano del comunicador valoró el avance del proceso judicial, asegurando que permitirá esclarecer los hechos.

El equipo cercano de Feito valoró "que el Ministerio Público avance en esta causa, ya que permitirá esclarecer los hechos y avanzar hacia el cierre de un proceso que, desde hace más de dos años, hemos impulsado para que se resuelva de manera definitiva".

Asimismo, agregaron su confianza en el resultado de la investigación. "Estamos convencidos de que la investigación permitirá acreditar la inexistencia de responsabilidad penal de Gonzalo Feito, por lo que confiamos en que la causa concluirá con su sobreseimiento", acotó el equipo.

Feito colaborará con la investigación

El equipo del comunicador también enfatizó la disposición de Feito para colaborar con el Ministerio Público durante todo el proceso.

"Gonzalo Feito ha estado y seguirá plenamente disponible para colaborar con el Ministerio Público, aportando todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos y despejar cualquier duda", señalaron.

Respecto a los detalles de la denuncia, la Fiscalía indicó que parte de la información permanece en carácter reservado con el objetivo de resguardar a la víctima involucrada en el caso.

La audiencia de formalización se desarrollará en los próximos días, instancia en la que se determinarán las medidas judiciales correspondientes y el avance del proceso.