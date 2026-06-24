"Parecen hermanas": Actriz Berta Lasala comparte fotos con su hija mayor y sorprende por el gran parecido

24 jun. 2026 - 18:39 hrs.

Hay publicaciones que logran captar de inmediato la atención. Eso fue lo que ocurrió con las últimas fotografías que compartió Berta Lasala junto a su hija mayor, Luisa Peña, imágenes que rápidamente comenzaron a circular y generar comentarios por el evidente parecido entre ambas.

La actriz publicó las postales durante la tarde de este martes 23 de junio en su cuenta de Instagram. En cuestión de minutos, sus seguidores comenzaron a reaccionar con mensajes que apuntaban al parecido entre las dos.

El mensaje que acompañó las fotografías

Junto a las imágenes, Berta Lasala quiso dedicarle unas palabras a su hija. “Con mi bailarina hermosa. Gracias, hija, por tu amor, eres la mejor”, escribió la actriz, en una publicación que acumuló decenas de mensajes como "parecen hermanas", “son iguales” y “lo que se hereda no se hurta”.

Aunque muchos suelen vincular a la actriz principalmente con su hijo menor, Emiliano Alcaíno, fruto de su relación con Daniel Alcaíno, Luisa Peña también forma parte de su historia familiar. La joven nació de la relación anterior de Lasala con el actor Manuel Peña.

Hoy, Luisa desarrolla su propio camino ligado al arte. Su vida profesional está centrada en la danza, disciplina en la que trabaja como bailarina y profesora.

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La primera aparición de Luisa Peña en televisión

Pese a que su nombre todavía no es ampliamente reconocido, Luisa Peña ya tuvo un acercamiento con el mundo audiovisual.

Cuando tenía apenas ocho años, apareció como estudiante en el videoclip de “La maldita primavera”, interpretado por Javiera Parra y Los Imposibles.

Más recientemente, en abril de 2024, participó en el programa “¡Qué dice Chile!”.

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