Paula Pavic reveló su postura sobre la reacción de Marité Matus por acercamientos a Huerta

24 jun. 2026 - 12:49 hrs.

La empresaria Paula Pavic se refirió a la controversia que ha rodeado a la expareja conformada por Camilo Huerta y Marité Matus, luego de la mediática separación que estuvo marcada por acusaciones de infidelidad y aprovechamiento.

En medio de este escenario, Pavic se refirió al tema tras su participación en el programa Vecinos al límite, donde ha compartido pantalla con Camilo Huerta en un contexto que ha generado comentarios por su cercanía y dinámicas en pantalla.

En conversación con el espacio Hay que decirlo, citado por Página 7, la empresaria abordó directamente los cuestionamientos y las reacciones en torno a la expareja.

La postura de Paula Pavic sobre la polémica

“La verdad es que yo soy totalmente contraria de pensar que los trapitos al sol se lavan en casa, porque siento que en una relación cada uno tiene sus vivencias”, afirmó.

“Por qué una persona se tiene que callar en cómo se siente o cómo vivió alguna situación", agregó.

Asimismo, descartó sentirse afectada por las opiniones en torno a Matus: “Si ella lo vive de alguna manera y ella lo quiere expresar en cómo lo vive, encuentro que tiene todo el derecho de decirlo”, sostuvo en el espacio televisivo.

“Yo no viví esa relación con ellos”

Pavic también profundizó en su visión personal sobre el conflicto, recalcando que su percepción no se basa en versiones externas, sino en su propia experiencia.

“No tiene por qué afectarme si yo no viví esa relación con ellos y, a lo mejor, él puede haber sido la persona que ella dice que fue con ella, pero yo estoy viendo una versión de él conmigo, la cual quizás no fue la misma con ella”, explicó.

Además, señaló que su conocimiento de Marité Matus es limitado y principalmente mediático: “La verdad es que la había visto un par de veces en redes sociales porque la encontraba estupenda, y más encima yo estoy ahora trabajando en una empresa de skin care buscando embajadoras y en un minuto hasta le escribí a ella, pero es lo único que sé de ella”, comentó.

“Me enfoco en lo que vivo”

La empresaria insistió en que evita formarse opiniones basadas en terceros, ya que prefiere centrarse en sus propias vivencias.

“Más que hablarme de ella, Camilo me habla de él, de cómo vivió su proceso, entonces tampoco puedo tener una imagen de ella (…) yo no me hago una impresión de una persona por lo que me dicen otras, yo me hago la impresión de lo que veo y vivo con esas personas”, expresó.

“Entonces yo solamente me enfoco en lo que él me cuenta de sus vivencias y de cómo él se sintió con respecto a ella, pero eso no tiene que ver con ella”, añadió.

Finalmente, Paula Pavic aprovechó la instancia para destacar su experiencia compartida con Camilo Huerta en el programa, resaltando la conexión entre ambos.

“Eso es lo que tenemos mucho en común, de que estamos súper abiertos a seguir mejorando y sacando nuestra mejor versión, entonces siento que nos hemos enfocado más en eso que de hablar en cómo hemos sufrido por relaciones anteriores, si al final eso es parte del aprendizaje”, cerró.