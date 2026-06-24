Actuó en "Juegos de Poder": El emprendimiento por el que la nieta de Tito Noguera cambió la televisión

24 jun. 2026 - 09:54 hrs.

Manuela Moreno, nieta de Héctor "Tito" Noguera", apareció en televisión en 2019 con un rol en la teleserie de Mega "Juegos de Poder", donde interpretó a Florencia Beltrán. Aquel paso por la pantalla marcó uno de sus acercamientos al mundo de la actuación.

Con el tiempo, esa experiencia quedó atrás. Hoy, su nombre vuelve a circular, pero desde una historia completamente distinta, ligada a un oficio que tomó fuerza en los últimos años.

El nombre de la familia Noguera ha estado históricamente ligado a la actuación en Chile. En ese contexto, varios de los nietos del actor chileno Héctor Noguera también tuvieron acercamientos iniciales al mundo artístico.

Entre ellos se encuentran Catalina Stuardo, Matilde Stuardo y la propia Manuela Moreno, quienes en distintos momentos exploraron la posibilidad de seguir el camino de la actuación, aunque con trayectorias que luego tomaron rumbos distintos.

De la actuación a la panadería

Tras su paso por la actuación, Manuela se alejó del trabajo en pantalla y comenzó a explorar otros intereses. Ese proceso derivó en un giro profesional que hoy la mantiene enfocada en un proyecto propio ligado a la panadería.

El emprendimiento “Con mis manos” es ahora su actividad principal, con preparaciones artesanales y servicios gastronómicos.

El inicio de “Con mis manos”

“Este proyecto partió hace años, eventos privados, catering, venta de productos hechos por mí”, explicó en una publicación.

“Su mayor puntuación fue en pandemia viviendo en el Cajón del Maipo, con la pregunta ¿qué hago? PAN”, relató.

En ese proceso, detalló cómo fue su inicio más intensivo en la panadería: “Y así me convertí en panadera, instalé un horno, un mesón, moldes y muchos sacos de harina”.

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Con el tiempo, el trabajo fue creciendo e incorporando nuevas preparaciones. “Hice mucho pan, luego se sumaron los brownies celestiales, queque de limón y amapola, zanahoria y nueces, plátano y canela...”, señaló.

Actualmente, su emprendimiento incluye pan de centeno 100% artesanal, focaccias, queques, lasañas y otras preparaciones en desarrollo.

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