¿Quién es Gissella Gallardo? Edad, profesión y cuántos hijos tiene

23 jun. 2026 - 18:16 hrs.

Es una de las panelistas más reconocidas de la televisión chilena y mantiene una activa presencia en redes sociales. Estamos hablando de Gissella Gallardo, exesposa de Mauricio Pinilla.

Tras 22 años de relación, la comunicadora confirmó su separación definitiva del exfutbolista nacional y hoy vive una nueva etapa, tanto en lo personal como en lo profesional.

Muchos la recuerdan como la esposa del "Pinilla", pero Gissella tiene una carrera propia ligada a las comunicaciones que hoy ejerce con fuerza en la televisión abierta.

Gissella Gallardo / Instagram @gissepaz

Gissella Gallardo: edad, profesión y cuántos hijos tiene

Gissella nació el 17 de octubre de 1981, por lo que actualmente tiene 44 años, y en su juventud decidió estudiar la carrera de periodismo. Es licenciada en comunicación social y hoy ejerce activamente su profesión. En sus redes sociales, además, la podemos ver como toda una influencer.

La faceta emprendedora de la periodista no pasa desapercibida: comparte contenido de moda, lifestyle y opinión con sus seguidores.

La comunicadora tiene tres hijos, fruto de su relación con Pinilla. Ellos son Agustina, Matilda y Mauricio. Su hija mayor, Agustina, ha comenzado a dar sus primeros pasos como modelo e influencer.

La nueva vida de Gissella Gallardo

Hoy Gissella Gallardo es panelista del programa "Hay que decirlo" de Canal 13, donde se ha convertido en una voz habitual en los debates de farándula y actualidad. Anteriormente participó en Top Chef VIP de CHV, llegando hasta las semifinales del concurso.

Gissella Gallardo / Instagram @gissepaz

En el plano personal, confirmó en mayo de 2026 su separación definitiva de Mauricio Pinilla, luego de 22 años de relación. Según explicó, la decisión fue tomada a fines de 2025, tras acompañar al exfutbolista durante su tratamiento de salud. "Mi último acto de amor fue cuidarlo en su enfermedad, y como ya está bien, era hora de que cada uno rehaga su vida", declaró en "Hay que decirlo".

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La familia también atravesó una compleja situación financiera luego de que Pinilla fuera declarado en quiebra. Ante esto, Gissella anunció que buscará una vivienda más pequeña para asegurar la estabilidad económica de sus hijos.

En cuanto a su vida sentimental, fue vinculada al empresario José Alfredo Rivas, aunque ella misma aclaró que se encuentra soltera.

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