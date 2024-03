"Es la principal razón": Gissella Gallardo explica el poderoso motivo por el que no entraría a un reality

11 mar. 2024 - 15:36 hrs.

Desde que se separó de Mauricio Pinilla, en el año 2022, la influencer Gissella Gallardo ha ido aumentando sus apariciones en el mundo de la televisión.

Por estos días, a la periodista de profesión la podemos ver un programa de competencia culinaria, lo que ha ilusionado a sus seguidores a una posible llegada de ella a otros formatos televisivos.

Específicamente, algunos piensan que Gissella podría perfectamente ser una competidora de reality, debido a que en el espacio de cocina en el que está participando ahora, la rivaliza con otros famosos.

¿Gissella Gallardo a un reality?

Durante la noche de este domingo 10 de marzo, Gallardo abrió la opción de preguntas en su Instagram, siendo justamente consultada sobre un eventual arribo a un encierro, lo cual ella negó por razones familiares.

La periodista reconoció que, "me han llamado de todos los realitys, pero este mes y medio que he grabado 'Top Chef', los niños igual me han necesitado mucho".

Cabe destacar que Gissella tiene tres hijos con Mauricio Pinilla: Agustina, de 18 años; Matilda, de 13 años y Mauricio, el menor, de 11 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gissella Paz Gallardo V. (@gissepaz)

"Es imposible dejarlos durante tanto tiempo, yo soy demasiado apegada a ellos, ellos a mí también, y es la principal razón", sentenció.

