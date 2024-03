Isidora Carvallo, hija de Nicole Pérez lanza carrera como modelo: "Encontré mi propósito"

11 mar. 2024 - 10:11 hrs.

Desde sus 11 años, la hija de Nicole Pérez, Isidora Carvallo, padece de alopecia, enfermedad que provoca la perdida parcial o completa del cabello, que, en su caso, fue total.

La hija mayor de quien fuera la "Dra. Cahuín" en "Mekano", por muchos años se cuestionó, lamentó e incluso, se escondió producto de su enfermedad.

No obstante, hoy, a sus 18 años, se atrevió a tomarse fotos como modelo y hoy proyecta a futuro su carrera dentro de este rubro.

Isidora quiere ser modelo

"Mi mamá me ha impulsado mucho en este camino. Siempre me dice que tengo una cara bonita, que por qué no me metía en esto del modelaje. Yo le decía, ¿para qué?. Como parte de la terapia psicológica, mi mamá me invitó a hacer unas fotos (...) cuando las ví, encontré que salieron tan lindas que me dije: 'quizás esto es lo mío, quizás estoy hecha para esto'", señaló Carvallo en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Más allá de querer tener un espacio en el mundo del modelaje, esto para ella también significó dar un importante paso en la autoaceptación.

"Me dio alopecia en 2017 y yo ahí viví bajo una peluca por un año. No quería salir, me salí del colegio, no quería hablar con nadie. Después logré decir que tenía alopecia, pero ahí, claramente no lo tenía asimilado al cien por ciento. Creo que el cambio es que encontré mi propósito: visualizar el amor propio a través del modelaje, por ejemplo", expresó.

En esta línea, agregó que "todos buscamos nuestro propósito en la vida y es lindo encontrarlo. Ahora estoy teniendo muchas oportunidades. Pienso en lo pava que fui al no haberme atrevido antes, si además desde que empecé a pololear, él siempre me dijo que lo hiciera. Pero bueno, todo llega a su tiempo y estoy más madura también".

Además de estas fotos, Isidora también posó para una revista en Francia y además, ha enviado las fotos a diferentes agencias y castings. Asimismo, la joven no descarta entrar a la televisión. "Me gustan las cámaras", confesó.

