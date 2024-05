Caso Putre: Ejército releva del mando a un oficial y cinco suboficiales tras muerte de conscripto Franco Vargas

07 may. 2024 - 21:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército informó en la noche de este martes que se relevó del mando a un oficial y cinco suboficiales, a raíz de la polémica y cuestionada marcha de instrucción militar realizada el pasado sábado 27 de abril en Putre, en la región de Arica y Parinacota.

Recordemos que en aquel contexto falleció Franco Vargas, conscripto de 19 de años cuya muerte está siendo investigada por el Ministerio Público en vista de un eventual delito de apremios ilegítimos.

Sumado al deceso de Franco, otros 45 soldados, todos de la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco", enfermaron de manera paralela, por lo que los cuestionamientos apuntando al Ejército no se hicieron esperar.

¿Qué dijeron desde el Ejército?

Mediante un comunicado, señalaron que el general Javier Iturriaga, comandante en jefe del Ejército, "ha resuelto relevar del mando a un Oficial comandante de sección, a tres Suboficiales comandantes de escuadra y dos Suboficiales que participaron en la ejecución de la marcha".

"Lo anterior, en beneficio directo del desarrollo de las investigaciones", precisaron desde la institución castrense.

Asimismo, argumentaron que la decisión se tomó "conforme a los nuevos antecedentes recabados en relación con los lamentables hechos en que resultara fallecido un Soldado Conscripto (Q.E.P.D.) y otros dos en estado de gravedad, ocurridos durante la ejecución de un período de instrucción en la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco" y sumadas a las medidas administrativas adoptadas e informadas en el día de ayer (lunes)".

Ya se había relevado a dos militares

La determinación de este martes se suma a la ya tomada el lunes, cuando el general Iturriaga anunció desde Arica que relevó del mando a los dos militares, los que habrían tenido responsabilidad en la muerte del conscripto Vargas por ser sus mandos directos.



Se trataba de un teniente coronel y de un capitán, quienes fueron "indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha", dijo en ese entonces el mandamás del Ejército.

"En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo", expuso.

