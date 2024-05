Conscriptos desmienten versión de Iturriaga sobre uso de ropa en fatal marcha: "Dijeron que nos sacáramos la chaqueta"

07 may. 2024 - 12:57 hrs.

Una de las últimas polémicas del caso Putre, marcado por el fallecimiento del conscripto Franco Vargas el 27 de abril, es la reciente versión del Ejército desmentida por los compañeros de la joven víctima.

Dicha versión la entregó el comandante en jefe, general Javier Iturriaga, cuando se refirió a la vestimenta que usaban los uniformados durante la fatídica marcha militar en la comuna de la región de Arica y Parinacota.

Según dijo la máxima autoridad del organismo, los soldados recibieron una instrucción previa sobre la ropa que se les "sugería" utilizar en el ejercicio. Sin embargo, aseguró que ese sábado 27, los mismos jóvenes decidieron vestir la indumentaria que deseaban, en un contexto en el que se registraban trece grados bajo cero (-13°) durante la madrugada en la comuna nortina.

"Este es un nuevo método de instrucción. Más que exigirle exactamente lo que tiene que hacer, buscamos que el soldado, de manera experimental, vaya tomando decisiones a su nivel", declaró Iturriaga.

Comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga (Aton)

Conscriptos desmintieron la versión del Ejército

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", dos compañeros de Vargas admitieron que sí hubo una instrucción acerca de la vestimenta, pero el día la marcha "nos dijeron que nos sacáramos la chaqueta de combate y la segunda capa, que nos quedáramos solamente con polera y una blusa".

Los jóvenes señalaron que se trataba de una orden, no de una opción, por lo que debían obedecer.

"De ahí en adelante nos quedamos solamente con la coipa (un cuello que también se utiliza como gorro) más un gorro. Guantes también llevábamos", agregaron.

Los conscriptos entrevistados en "Mucho Gusto" (Mega)

Iturriaga había comunicado que los conscriptos se sacaron algunas prendas porque sentía calor, pero los entrevistados descartaron tajantemente esa versión: "Calor cero. Había mucho frío, a las 05:30 horas (de la mañana) habrán hecho unos -10, -13 grados".

Pese a los malestares físicos provocados por el frío que aseguraron sentir durante la marcha, los jóvenes comentaron que no podían hacer mucho al respecto, solo seguir caminando hasta llegar a Putre.

Supuesta golpiza a Franco Vargas

Si bien precisaron que los encargados de la marcha no les hablaron mucho durante el transcurso del ejercicio, sí afirmaron que "cuando llegamos a Putre salieron muchas cosas a la luz. Un compañero me mencionó que cuando Franco cayó al suelo, no me acuerdo si era un teniente o un cabo que lo había pateado en el suelo, porque pensó que estaba fingiendo".

"Que estemos marchando, alguien caiga, pida ayuda y lo pateen en el suelo, sabiendo que había personas que estaban mal, es difícil de creer, pero así pasó", señaló uno de los camaradas de Franco.

El general Iturriaga se reunió con ambos conscriptos entrevistados y lo que aseveran es que la autoridad no les consultó sobre las condiciones en que se desarrolló la marcha.

"Si nos hubiera preguntado qué fue lo que pasó, nos habríamos dado el tiempo de explicarle que se tomaron muy malas decisiones y que muchas personas sufrieron daños en cuanto a enfermedades", concluyeron

