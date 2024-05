Bajan precio mínimo para subasta de 170 departamentos por quiebra de empresa

07 may. 2024 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

Por tercera vez en menos de cinco meses, la Inmobiliaria La Poza S.A., ha bajado el precio de su proyecto habitacional ubicado en Pucón.

La constructora ya ha llevado a cabo dos procesos de subasta en los cuales no ha habido postores que se adjudiquen la licitación.

Se trata de un millonario proyecto inmobiliario que se encuentra a medio construir en la comuna de la Región de La Araucanía, específicamente en Camino Villarrica-Pucón 1200.

Imagen referencial / Aton

En concreto, son 170 departamentos emplazados en un terreno de 8.700 metros cuadrados, los cuales, a pesar de no estar concluidos, presentan un avance del 75% al 90%.

¿Cuál es el precio del proyecto inmobiliario?

A inicios de año, el 25 de enero, se realizó el primer remate, el cual puso como mínimo de oferta 500 mil UF (US$ 20 millones aproximadamente), luego la segunda puja fue el pasado 25 de abril y dispuso un mínimo de 400 mil UF (cerca de 16 millones de dólares). En ninguna instancia hubo interesados.

Actualmente, los acreedores acordaron reducir el valor y lo dejaron 300 mil UF como mínimo (12 millones de la divisa norteamericana), los que deben ser pagados totalmente al contado.

Solamente ha habido un interesado, sin embargo, la propuesta de este no convenció a la junta, puesto que ofreció 235 mil UF (US$ 9,3 millones), lo que fue ampliamente rechazado.

Empresa fue declarada en quiebra

La decisión de reducir el precio no ha sido del gusto de muchos. El abogado de la inmobiliaria, Gonzalo Bulnes manifestó, "No puede bajar los mínimos alegando que no hay postores cuando no ha habido remate. Si usted quiere violar las instrucciones expresas de la superintendencia, tendrá que darle explicaciones a su superintendente en su momento. Esto no se le puede aceptar y quiero hacerle presente que aquí debe declarar frustrado o desierto el remate para poder hacer las rebajas correspondientes y aquí, simplemente, ni siquiera ha habido subasta, ya que, ambas fueron suspendidas".

Esto teniendo en cuenta que reducir el mínimo para el remate, sin haberlo realizado, constituye una falta del Instructivo N.º 2 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Cabe tener en cuenta, que la empresa solicitó su reorganización judicial en agosto de 2020, lo que fue concedido a fines de ese año. Sin embargo, en enero de 2022, el Banco Security solicitó la liquidación de la inmobiliaria por el no pago de 16 pagarés. A fines de junio de 2023, la justicia declaró la quiebra de la empresa.