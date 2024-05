"Me mataron en vida": Madre de conscripto Franco Vargas exige justicia por el fallecimiento de su hijo en Putre

07 may. 2024 - 12:06 hrs.

El matinal "Mucho Gusto" conversó en exclusiva con la madre del conscripto Franco Vargas, fallecido el 27 de abril mientras realizaba una marcha de instrucción militar en Putre, región de Arica y Parinacota, supervisada por un regimiento del Ejército.

Los dichos de Romy Vargas ocurren en medio una polémica de versiones opuestas entre los organismos involucrados en el fatal caso. En un principio, la rama de las Fuerzas Armadas declaró que el joven había sido estabilizado tras desvanecerse y luego llevado al Cesfam de Putre, en donde finalmente murió.

Sin embargo, el recinto asistencial afirmó que la víctima llegó sin signos vitales a sus dependencias. De acuerdo al director del centro de salud, Aldo Rivera, Franco tampoco respondía a estímulos verbales ni físicos.

"Me mataron en vida"

Al iniciar su intervención, la mujer manifestó que "lo único que quiero es que, por favor, no me dejen sola, porque el Ejército me ha ignorado completamente. Le dan una explicación a los medios y no a mí, que yo soy la mamá que perdió a su hijo en las filas".

"Esto no es un ataque contra el Ejército completo (...) aquí fueron tipos que hicieron un horror. A mí me mataron en vida. (Ellos) no sirven, son unos psicópatas, no pueden estar ahí trabajando, preparando a nuestros niños, porque no los preparan, los torturan", aseguró Vargas.

Haciendo eco de sus dichos de este lunes, insistió en que "mi hijo suplicó por su vida, pidió ayuda". Según declaró, "este tipo lo golpeó hasta decirle que se muriera, porque no servía".

Romy Vargas junto a su fallecido hijo en Putre, el conscripto Franco Vargas (archivo)

Consultada por si ha podido reconstruir el cómo ocurrió la muerte de su primogénito, ella entregó una sentida respuesta: "Cada día me entero de más torturas que le hicieron a mi hijo".

"Necesito que haya justicia, que el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, saque de las filas a esos tipos, porque son unas manzanas podridas dentro de la institución", señaló.

Junto con declarar que el Ministerio de Defensa ha estado en permanente contacto y que el Gobierno comprometió su ayuda para esclarecer el fatal episodio, Romy remarcó que "el Ejército me ha dado la espalda. Quiere culpar a los niños (a los conscriptos), quiere decir que ellos ahora son los responsables".

Sus dichos hacen referencia a una de las últimas versiones entregadas por el Ejército, de que supuestamente los propios conscriptos decidieron no usar tenida térmica.

Ejército relevó del mando a involucrados en muerte de Vargas

Durante la noche del lunes, Iturriaga anunció que fueron relevados del mando los dos oficiales involucrados en la muerte del conscripto Vargas

Se trata de un teniente coronel y de un capitán que fueron, “indudablemente, los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”, señaló el general.

"Me he formado la convicción y he resuelto relevar a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo", informó.

