Kate Middleton reconoció que polémica foto fue editada en medio de teorías sobre su estado

El pasado domingo 10 de marzo, se celebró en Reino Unido el Día de la Madre, por lo que desde la corona británica decidieron conmemorar esta fecha, publicando la primera imagen oficial de la princesa de Gales, Kate Middleton, en la que aparece con sus hijos, desde que se sometió a una cirugía abdominal a mediados de enero de este 2024.

Una foto que, en las primeras horas, logró contener las intrigas sobre el paradero de Kate Middleton, a quien no se le ha visto de forma oficial desde su operación, pero que con el paso de las horas reactivó con más fuerza las teorías conspirativas sobre ella.

Lo anterior porque tres de las agencias más grandes de noticias a nivel mundial, AFP, AP y Reuters, decidieron retirar la imagen desde sus bancos de fotos, acusando evidente edición en la fotografía.

Si bien en un principio desde el palacio declinaron a dar una explicación oficial, con el correr de las horas finalmente desde la secretaría de comunicaciones se refirieron al tema.

Lejos de negar la edición acusada, fue la propia Kate quien confirmó la situación y se excusó por las dudas que esto pudo provocar.

"Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre", escribió en X, firmando con la letra C el comunicado.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C