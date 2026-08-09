Línea A del Metro: Conectará la Línea 7 con el aeropuerto y reducirá hasta 63% los tiempos de viaje

09 ag. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago proyecta una nueva conexión estratégica para unir directamente la red con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Se trata de la Línea A, un trazado de 6,5 kilómetros y dos estaciones que conectará la futura estación Huelén, en Cerro Navia, correspondiente a la Línea 7, con el terminal aéreo.

Metro de Santiago

La iniciativa beneficiará principalmente a los habitantes de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, además de facilitar el traslado de pasajeros hacia uno de los principales puntos de entrada y salida del país.

¿Cómo será la Línea A?

El proyecto contempla trenes ligeros subterráneos con conducción autónoma. Los vehículos estarán equipados con aire acondicionado, cámaras de seguridad, espacios destinados al equipaje y sistemas de accesibilidad universal.

Además, tendrán una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, lo que permitirá realizar el trayecto de manera más rápida y directa.

Hasta un 63% menos de tiempo de viaje

Uno de los principales beneficios proyectados de la Línea A será la reducción de los tiempos de traslado hacia el aeropuerto.

Según las estimaciones del proyecto, desde distintos puntos de Santiago los tiempos podrían disminuir de manera significativa:

Pedro de Valdivia: de 89 a 34 minutos, una reducción de 62%.

de 89 a 34 minutos, una reducción de 62%. Baquedano: de 84 a 31 minutos, una reducción de 63%.

de 84 a 31 minutos, una reducción de 63%. Los Héroes: de 78 a 34 minutos, una reducción de 56%.

de 78 a 34 minutos, una reducción de 56%. La Cisterna: de 101 a 54 minutos, una reducción de 46%.

De esta manera, el nuevo trazado busca entregar una alternativa más rápida, eficiente y sustentable para quienes necesiten trasladarse entre distintos puntos de la capital y el aeropuerto.

La Línea A se proyecta así como un nuevo eje de movilidad para Santiago, conectando la futura Línea 7 directamente con el terminal aéreo y ampliando las alternativas de transporte público para los pasajeros.

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