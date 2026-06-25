Terremotos en Venezuela dejan al menos 32 muertos y más de 700 heridos: Continúan las labores de rescate

25 jun. 2026 - 03:52 hrs.

¿Qué pasó?

Dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles causaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, declaró la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un mensaje a la nación pasada la medianoche.

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos" y "más de 700 heridos", dijo la mandataria, al señalar que aún no cuenta con datos del estado de La Guaira, aledaño a la capital y el sitio más afectado, según puntualizó.

"Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", dijo la mandataria en un mensaje dirigido al país.

"Hay gente viva"

Las calles de La Guaira, ubicada en la costa, se encontraban a oscuras caída la noche, mientras la población pide ayuda y se moviliza para tratar de rescatar a las personas que quedaron atrapadas.

"Ahí hay gente viva y nadie viene a salvar", dijo una mujer que espera noticias de su hija que quedó sepultada entre un edificio de 12 pisos que se derrumbó por completo.

El gobierno interino decretó el estado de emergencia en todo el país ante la gravedad de los daños y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

La terminal aérea se encuentra cerrada "por graves daños en su infraestructura", precisó Rodríguez en su alocución. Caracas cuenta, sin embargo, con el aeropuerto militar de La Carlota, ubicado en plena zona metropolitana.

En la capital, las escenas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

Personas desde la calle gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", pedía uno de ellos al caer la noche.

Afuera del centro comercial Sambil, también en Chacao, Heidi Romero, una comerciante de 42 años, se expresó asombrada por la magnitud de las sacudidas.

"No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a la AFP.

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, una empleada bancaria de 54 años.

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