Delcy Rodríguez anuncia suspensión de clases y actividades tras terremotos en Venezuela y declara Estado de Emergencia

24 jun. 2026 - 22:08 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una serie de medidas extraordinarias luego de los dos terremotos que afectaron al país este miércoles, entre ellas la suspensión de clases, la paralización de actividades no esenciales y la declaración de estado de emergencia.

Durante una declaración pública, la autoridad informó que el Gobierno activó distintos mecanismos de respuesta para enfrentar la contingencia y atender a las personas afectadas por los movimientos telúricos.

Suspensión de clases y actividades

Entre los principales anuncios, Rodríguez señaló que "no habrá clases en los siguientes días de esta semana", medida adoptada en el marco de la emergencia provocada por los sismos.

Asimismo, comunicó que "habrá suspensión de actividades no con zonas con servicios esenciales", con el objetivo de facilitar las labores de respuesta y recuperación en las áreas afectadas.

La presidenta encargada también indicó que fueron habilitados mecanismos para garantizar la atención médica de los heridos. "Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos", afirmó.

Piden evacuar viviendas con daños estructurales

Rodríguez hizo un llamado a la población a colaborar con las autoridades y adoptar medidas preventivas frente a posibles riesgos derivados de los daños estructurales.

"Las viviendas que hayan sufrido graves afectaciones en su infraestructura deben ser evacuadas", sostuvo.

Además, explicó que el sistema de protección civil y el sistema de emergencia nacional se encuentran desplegados para evaluar los daños ocasionados por los terremotos y determinar el estado de las viviendas afectadas. "Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad", expresó.

Gobierno declara estado de emergencia

La presidenta encargada informó además la conformación de un Estado Mayor para coordinar la respuesta a la emergencia, integrado por distintas autoridades del Ejecutivo.

Junto con ello, anunció la designación de una autoridad única para enfrentar la contingencia y confirmó que el país se encuentra bajo una medida excepcional.

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución", afirmó.

Aeropuerto de Maiquetía permanece cerrado

Entre las consecuencias reportadas tras los sismos, Rodríguez señaló que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra fuera de operaciones.

"Quiero informar que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura", indicó.

Asimismo, informó que los ciudadanos podrán reportar familiares desaparecidos o daños en sus viviendas mediante una plataforma conectada con las autoridades encargadas de la emergencia.

Finalmente, agradeció el apoyo internacional recibido tras la emergencia y aseguró que las autoridades nacionales y regionales ya se encuentran desplegadas en las zonas afectadas. "En unión nacional vamos a superar esta coyuntura", concluyó.

Todo sobre Venezuela