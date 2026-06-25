"Todo se desplomó": La zona más devastada por los terremotos en Venezuela pide auxilio

25 jun. 2026 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

"Fue terrible. Todo, todo se desplomó", lamenta Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las ciudades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en el estado venezolano La Guaira.

"Le damos gracias a Dios porque (...) estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar", aseguró la mujer de 39 años.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

En el norte y de cara al Caribe, La Guaira, a 40 minutos de Caracas y donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía, fue la región más afectada. El gobierno interino la declaró "zona de desastre".

"No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú", cuenta Larry Rojas, de 49 años y uno de los miles de residentes afectados en una zona de Catia la Mar de casi 200 torres residenciales.

Algunos de esos edificios se mantienen en pie como pueden, con grandes grietas y paredes abiertas visibles desde el exterior, constató un equipo de la AFP en un recorrido por el lugar.

Decenas de otros más, sin embargo, quedaron totalmente colapsados y reducidos a escombros.

No hay electricidad en buena parte del área y decenas de vecinos pernoctan en la calle. En medio de esta penumbra, temen que haya más de la veintena de réplicas que han sentido.

"Abajo hay sobrevivientes", advierte Lisbeth Vasquez, otra de los habitantes que logró salir con su familia de uno de los edificios derrumbados.