Cantante japonés se viraliza por reversión de "Mi equilibrio espiritual" de 31 minutos

05 jun. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

31 minutos se ha vuelto un ícono de la cultura pop más allá de las fronteras chilenas; ejemplo de ello es el fanatismo que produce en el público mexicano. Sin embargo, esta vez su popularidad cruzó el continente americano y se posicionó en tierras asiáticas, específicamente en Japón, donde el cantante Eizo Sakamoto reversionó el clásico tema: “Mi equilibrio espiritual”.

El nipón se viralizó luego de que compartiera en su cuenta de Instagram su adaptación del clásico de la serie chilena. El registro audiovisual no tardó en captar la atención de una masiva comunidad de usuarios nacionales, quienes rápidamente reaccionaron a la publicación con miles de interacciones, reproducciones y compartidos.

El reflote de un antiguo hit

Sin embargo, la reversión no es nueva. Se trata de una particular producción que vio la luz hace aproximadamente cinco años. Pese al tiempo que ha pasado desde su lanzamiento original, el material tomó una fuerza impensada en las plataformas digitales durante las últimas horas, luego de que el propio músico la compartiera en sus redes.

Un giro rockero para el hit de Freddy Turbina

La llamativa revisión del éxito infantil destaca por un drástico cambio de estilo musical. Alejándose de los acordes originales concebidos por el exChancho en Piedra, Pablo Ilabaca, Sakamoto decidió imprimirle a la obra una fuerte identidad ligada al rock pesado y al metal, incorporando potentes riffs de guitarra, batería acelerada y la presencia de bailarinas de fondo.

A los ingeniosos arreglos instrumentales se suma el evidente esfuerzo del artista japonés por interpretar la letra completamente en español. Aunque con algunas dificultades de pronunciación, su propuesta terminó por desatar una ola de comentarios cargados de humor y orgullo por parte de los fanáticos chilenos, consolidando una vez más el arrastre internacional del proyecto infantil.