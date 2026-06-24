Video muestra que ciclistas protagonizan pelea tras maniobras imprudentes en Cerro San Cristóbal: "Maldito llorón"

24 jun. 2026 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un preocupante registro audiovisual comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, dejando en evidencia los graves problemas de convivencia vial y seguridad que se viven en el Cerro San Cristóbal, en la Región Metropolitana.

En las imágenes se observa cómo la conducta temeraria de un grupo de ciclistas gatilló una violenta discusión que escaló rápidamente a los golpes en pleno Parque Metropolitano (Parquemet).

El origen del conflicto: Piruetas a contra mano

El incidente se viralizó originalmente a través de cuentas de Instagram dedicadas a la comunidad ciclista, como @Cleteroilustre y @ciclovia_calle_rosas.

En el video se aprecia inicialmente a cuatro sujetos descendiendo a alta velocidad por los faldeos del cerro mientras realizaban acrobacias en una sola rueda. Para empeorar la situación, los involucrados transitaban en sentido contrario al flujo establecido, lo que elevaba exponencialmente el riesgo de provocar un accidente con peatones, deportistas o vehículos motorizados.

La imprudencia cobró factura al llegar a una curva, momento en que uno de ellos perdió el control e impactó a otro ciclista que subía correctamente por la ruta. Aunque la colisión no pasó a mayores gracias a la rápida reacción de los involucrados, el choque desató la indignación inmediata del afectado.

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De la colisión a la violencia física

El ciclista perjudicado increpó directamente a los jóvenes por su irresponsabilidad. Lejos de ofrecer disculpas, los infractores respondieron con hostilidad. "Ni siquiera te hemos tocado, maldito llorón. ¿Qué vas a hacer? Pégame", desafió uno de los imprudentes, quien incluso llegó a desmontar el asiento de su bicicleta para usarlo como arma.

La agresión verbal no tardó en transformarse en empujones y golpes directos, todo esto mientras el acompañante del infractor grababa los hechos y minimizaba el reclamo pidiéndole avanzar.

Ante la presencia del personal de seguridad de Parquemet, la víctima denunció a viva voz la nula empatía de los sujetos.

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