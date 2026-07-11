Video muestra robo de bulldog francés desde pasaje en Colina: Dueña ofrece recompensa y señala que "mi perrito es todo para mí"

11 jul. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia de la comuna de Colina vive momentos de angustia luego de que su perro, un bulldog francés llamado Agustín, fuera robado del exterior de su vivienda durante la tarde del viernes.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas en calle Chapiquiña, en el sector de Villa Parque Vistas Colina, cuando un vehículo ingresó al pasaje y, según registraron cámaras de seguridad, uno de sus ocupantes descendió, tomó al animal y escapó en pocos segundos.

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, Daniela Ortega, dueña de Agustín, relató que todo ocurrió mientras ella ingresó brevemente a su casa.

"Yo estaba afuera con mi perrito y entré a buscar agua. De un segundo a otro entró el vehículo a la villa, dio una vuelta y cuando vio a mi perrito, que estaba justo afuera de mi domicilio, llegó, se tiró, lo tomó y arrancó", contó.

La mujer explicó que alcanzó a salir corriendo detrás del vehículo, pero no logró detenerlo. Además, señaló que, pese a revisar registros de distintas cámaras del sector, no han podido identificar la patente del automóvil.

Acusa falta de respuesta de Carabineros

Daniela aseguró que tras el robo solicitó ayuda a Carabineros, aunque acusó que no obtuvo respuesta.

"Llamé a seguridad, fui a Carabineros y nadie hizo nada, nadie siquiera se acercó para acá", afirmó.

En contraste, valoró el apoyo recibido de la Central de Cámaras de la comuna. "No puedo decir nada de ellos porque fueron un siete. Me mostraron las cámaras y estaban tratando de ubicar la patente", agregó.

La afectada también manifestó su preocupación por la inseguridad que, asegura, existe en el sector.

"Aquí de verdad ya son demasiados robos. Hace unos meses a una vecina le entraron a robar directamente a su domicilio", sostuvo.

"Mi perrito es todo para mí"

Según relató Daniela, en el vehículo iban aproximadamente cinco jóvenes, quienes, a su juicio, serían menores de edad. Asimismo, indicó que el robo de mascotas se ha vuelto frecuente en el sector.

"Hace poco también se robaron otro perrito. Lo sacaron desde la reja y se lo llevaron en un auto", comentó.

Con la esperanza de recuperar a Agustín, la mujer hizo un llamado a quienes puedan tener antecedentes sobre su paradero e incluso ofreció una recompensa.

"Yo doy recompensa en caso de que tengan algún dato. Mi perrito, se lo juro, es todo para mí, es literalmente el niño de la casa. Esto es una maldad, porque él es parte de la familia... Ellos están robando a nuestra familia", expresó.

De acuerdo con la denuncia, el vehículo involucrado correspondería a un Jetour X70 de color azul. Cualquier información sobre el paradero de Agustín puede ser entregada al teléfono +56 9 9797 3740.