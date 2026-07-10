Humo asustó a delincuente y lo hizo arrancar: Cámara captó escape de ladrón tras activarse sistema antirrobos en Puente Alto

10 jul. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cámaras de seguridad registraron el robo a una distribuidora ubicada en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. En las imágenes, un ladrón debió dejar su cometido a medias luego que se activara un sistema de humo antirrobos.

Vecinos denunciaron ruidos extraños en el sector

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes en avenida Santo Domingo, cerca de la intersección con calle Clavero. En ese lugar se emplaza la distribuidora "El Huerto", el objetivo del delincuente.

Fueron los propios residentes y locatarios del sector quienes, al percatarse de ruidos extraños y movimientos sospechosos en la parte posterior de los inmuebles, llamaron de inmediato al personal policial.

Debido a que en dicha manzana se ubica una sucursal de Banco Estado, la primera hipótesis apuntaba a que el o los delincuentes habían realizado un túnel o forado para robar en ese lugar.

Sin embargo, tras las primeras diligencias e inspecciones en el lugar, Carabineros descartó daños en la entidad bancaria. El verdadero blanco era la distribuidora.

Delincuente se asustó y salió corriendo

Aunque se habló de una banda, en las imágenes se ve sólo a un ladrón entrar al lugar, quien, primero, hizo un forado en una pandereta del cierre perimetral en calle Santo Domingo.

Luego, escaló hasta la techumbre del local comercial y realizó otro forado por el cual logró ingresar al recinto de manera silenciosa.

Una vez dentro del establecimiento, procedió a registrar las dependencias. Según Carabineros, logró sustraer la suma de $750.000 en dinero en efectivo, además de diversas especies de valor.

Lo curioso fue que, de acuerdo a lo registrado por una de las cámaras de seguridad, el solitario delincuente debió escapar a toda velocidad luego que se activara el sistema de humo antirrobos.