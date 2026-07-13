Fue encontrado: Así quedó el Porsche de Adriana Barrientos tras el violento portonazo que sufrió en Lo Barnechea

13 jul. 2026 - 13:49 hrs.

Una noticia trajo algo de alivio a Adriana Barrientos luego del violento portonazo que sufrió la tarde del domingo en la comuna de Lo Barnechea. Horas después del robo, el Porsche Boxster 2012 de la panelista de televisión fue encontrado en la comuna de Huechuraba.

Si bien el vehículo apareció sin daños estructurales de consideración, las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron que sí presentaba rayones en parte de su carrocería, mientras la investigación continúa para dar con el paradero de los responsables.

El asalto dejó además a la exmodelo con lesiones en uno de sus brazos y preocupación por una antigua lesión en el hombro, la que podría haberse agravado durante el forcejeo con los delincuentes.

Así quedó el Porsche de Adriana Barrientos

Fue el creador de contenidos Danilo 21 quien confirmó, a través de sus redes sociales, que el automóvil había sido recuperado.

Las fotografías muestran que el Porsche Boxster Plus año 2012, avaluado en más de $21,7 millones, fue encontrado con rayones en la puerta del copiloto, aunque sin daños mayores en su estructura.

¿Cómo ocurrió el portonazo?

El robo ocurrió cerca de las 16:00 horas del domingo, cuando Adriana Barrientos salía del edificio donde vive en Lo Barnechea.

Según los antecedentes conocidos, un automóvil bloqueó la salida del condominio, momento en que un grupo de delincuentes la abordó para robarle su Porsche y su teléfono celular.

Tras el ataque, comenzó a circular un video en el que la panelista aparecía junto a personal de Carabineros, visiblemente afectada por lo ocurrido: "Amigos, aquí estoy, me duele mucho el brazo, estoy con el carabinero", relató.

Además, hizo un llamado a sus seguidores para ayudar a encontrar el vehículo: "Nada, puedo pedir ayuda, si ven mi auto por ahí para que avisen (...) Yo estoy bien, estoy con heridas (...) ¿me pueden ayudar? Gracias".

La comunicadora también comentó que le preocupaba el estado de su hombro, debido a una lesión previa: "Voy a ver qué me pasó en el hombro, porque tenía una subluxación, así que no sé en qué habrá quedado el tema de mi hombro".

No hay detenidos por el robo

Más tarde, Danilo 21 también compartió imágenes de las lesiones que sufrió Barrientos tras intentar resistirse al asalto.

En ese contexto, la panelista reveló un llamativo detalle del hecho: "La única pistola que le pude sacar a uno de los niños era de plástico".

Pese a que el automóvil ya fue recuperado, hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por el portonazo, mientras las diligencias continúan para identificar a los autores del robo.